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Ecovacs robotstofzuiger

Welke Ecovacs robotstofzuiger komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Ecovacs robotstofzuigers en vergelijk de Ecovacs robotstofzuiger met andere robotstofzuigers.
Laatste update van de test: 9 juli 2026

Keuzehulp

  • Ecovacs X12 Omni Cyclone
    EcovacsX12 Omni Cyclone
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Ecovacs T90 Pro Omni (zwart)
    EcovacsT90 Pro Omni (zwart)
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Ecovacs Deebot T30 S Combo Complete
    EcovacsDeebot T30 S Combo Complete
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Ja

    Prijs niet beschikbaar

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Ecovacs Deebot T10 Turbo
    EcovacsDeebot T10 Turbo
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja|Maakt eigen stofbakje leeg: Nee

    Prijs niet beschikbaar

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Ecovacs DEEBOT N20 PLUS
    EcovacsDEEBOT N20 PLUS
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja
    Niet getest

    Stof en vuil opzuigen

    Niet getest

    Navigeren

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Ecovacs DEEBOT N8
    EcovacsDEEBOT N8
    App: Ja
    Niet getest

    Stof en vuil opzuigen

    Niet getest

    Navigeren

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Ecovacs Deebot X1 Omni
    EcovacsDeebot X1 Omni
    App: Ja
    Niet getest

    Stof en vuil opzuigen

    Niet getest

    Navigeren

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Ecovacs T90 Pro Omni (wit)
    EcovacsT90 Pro Omni (wit)
    Binnenkort getest

    Stof en vuil opzuigen

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    Gebruiksgemak

  • Ecovacs Deebot X12 Pro Omni
    EcovacsDeebot X12 Pro Omni
    Binnenkort getest

    Stof en vuil opzuigen

    Navigeren

    Gebruiksgemak

  • Ecovacs Deebot T30 Omni
    EcovacsDeebot T30 Omni
    App: Ja|Dweilfunctie: Ja
    Niet getest

    Stof en vuil opzuigen

    Niet getest

    Navigeren

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Robotstofzuigers per merk