Navigeren met camera of laser

De robots die navigeren met een camera of laser bewegen zich het slimst door de ruimte. Ze rijden in stroken door de kamer en hoeven de route maar één keer af te leggen om overal te komen. Ook bewegen ze zich moeiteloos om voorwerpen heen en herkennen begrenzingen en het trapgat. Hierdoor zijn ze het snelst klaar. Zo verspillen ze geen energie aan eindeloos sturen en heen en weer rijden. In onze test zijn er grote verschillen in hoe slim de robotstofzuigers navigeren.

Navigeren met infraroodsensor

De goedkoopste, eenvoudigste robots hebben een infraroodsensor. Als de robotstofzuiger ergens tegenaan rijdt, verandert hij simpelweg van richting. Een robot die een infraroodsensor als navigatie gebruikt, brengt de ruimte niet in kaart . En hij 'onthoudt' niet waar begrenzingen lopen en voorwerpen staan. Hij rijdt kriskras door de kamer en weet niet waar hij wel en niet gezogen heeft. Hij slaat vaak stukken over, terwijl hij andere juist meerdere keren zuigt. Deze methode kost veel tijd en vaak ook veel stroom.

Virtual wall: no go zone

In sommige kamers of delen van ruimtes wil je liever dat je robotstofzuiger niet komt. Zoals de speelhoek van je kinderen en bij de kabels achter de tv. Bij de meeste robotstofzuigers kun je een ruimte afschermen met een onzichtbare muur, oftewel een virtual wall. Dit wordt ook wel een 'no go-zone' genoemd. Je stelt dit in via de app. Heeft je robotstofzuiger dat niet, dan kan het in sommige gevallen met een meegeleverde magnetische strip.

App

In de app kun je aangeven waar de robot wel en niet mag komen. Hoe gemakkelijk je dit instelt, verschilt per app. Bij robotstofzuigers met een camera of laser werkt deze methode meestal prima.

Magnetische strip

Een magnetische strip leg je neer op de grens van het gebied waar de robot wel en niet mag komen. Soms worden er een of meer magnetische strips met de robot meegeleverd. Je kunt ze ook zelf kopen.

Waar robotstofzuigers soms moeite mee hebben

Trapgat op tijd herkennen

Een robot met goede trapdetectie heeft het door als hij de rand van een trap of verhoging nadert. Wij testen hoe goed de robot de rand van een trap of verhoging herkent en op tijd rechtsomkeert maakt. De meeste robotstofzuigers doen dit prima.

Bekijk en vergelijk:

Robotstofzuigers die de rand van de trap goed herkennen

De weg terugvinden naar het laadstation

Het is de bedoeling dat robotstofzuigers met een laadstation daar zelf naartoe navigeren als de accu (bijna) leeg is. Maar dat lukt niet altijd.

Bekijk en vergelijk:

Robotstofzuigers die de weg terug vinden naar het laadstation

Donkere ondergrond

Sommige robotstofzuigers hebben moeite met stofzuigen op een zwarte ondergrond. De trapgatdetector kan de oorzaak zijn. Die speurt met reflecterend licht de vloer af. Een zwarte vloer ziet hij als gat of ‘afgrond’. Sommige mensen lossen dat op door de lichtsensor af te plakken met plexiglas of aluminiumfolie. Hoewel je het probleem met de zwarte vloer hiermee omzeilt, schakel je er wel de trapherkenning mee uit. En werkt de sensor minder goed.