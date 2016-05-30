Onderhoud stofzuigers

Irene Joris Expert stofzuigersBijgewerkt op:5 maart 2026
Als je jouw stofzuiger regelmatig onderhoudt, voorkom je problemen én gaat hij langer mee. Onderhoud kan per stofzuiger verschillen. Kijk voor de precieze aanwijzingen in de handleiding.
Door een te volle stofzak of stofreservoir kan de stofzuiger slechter gaan zuigen. De motor krijgt het zwaar en verbruikt meer stroom. De motor kan te heet worden en hierdoor afslaan of beschadigen.
Leeg de bak of vervang de zak dus op tijd, afhankelijk van hoe vaak en hoeveel je stofzuigt. Sommige stofzuigers geven aan wanneer het tijd is de zak te verwisselen.
Lees meer over stofzakken.
Verstopte filters zorgen voor minder zuigkracht, een hoger stroomverbruik en minder bescherming van de motor. Maak ze dus regelmatig schoon of vervang ze.
Niet alle stofzuigers geven het aan als het filter vervangen of schoongemaakt moet worden. Controleer daarom zelf regelmatig de filters. In de handleiding vind je het advies van de fabrikant over hoe vaak en hoe de filters schoongemaakt moeten worden. Gebruik je water om het filter schoon te maken? Zorg er dan voor dat het filter helemaal droog is voordat je de stofzuiger weer gebruikt.
Controleer in elk geval de filters als:
Lees welke stofzuiger we aanraden bij een stofallergie.
Als vuil vastzit in het mondstuk kan de zuigkracht verminderen, de vloer beschadigen of het mondstuk minder soepel over de ondergrond glijden. Trek of knip vuil los en controleer of er niets vastzit in de knik naar de zuigbuis.
Bij veel mondstukken kun je de borstel losklikken. Zo kun je deze makkelijker schoonmaken. Soms kun je het mondstuk openschroeven om het beter leeg te halen.
Lees meer over stofzuigermondstukken.
Check of de luchtstroom niet wordt geblokkeerd in de slang of buis. Wees extra voorzichtig met scherpe voorwerpen die door de slang kunnen prikken. De slang kan ook beschadigen wanneer er vaak een knik in komt. Let er bij het opbergen daarom op dat de slang niet dubbel zit of klem zit tegen de muur of deur.
Lees wat je moet doen als de slang beschadigd is.
Maak wieltjes schoon die niet meer soepel lopen en spuit wat siliconenspray op de asjes. Lees wat je kunt doen als de wieltjes niet meer soepel draaien.