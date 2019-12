Onderhoud stofzuigers

Natuurlijk wil je dat een stofzuiger zo lang mogelijk meegaat. Daar is wel onderhoud voor nodig. Wanneer je de stofzuiger regelmatig onderhoudt, voorkom je problemen. Onderhoud kan per stofzuiger verschillen. Kijk voor de exacte aanwijzingen in de handleiding.

Stofzak vervangen of stofbak legen

Door een te volle stofzak of stofreservoir kan de stofzuiger slechter gaan zuigen. De motor krijgt het zwaar en verbruikt meer stroom. De motor kan te heet worden en hierdoor uitslaan of beschadigen.

Leeg de bak of vervang de zak dus op tijd, afhankelijk van hoe vaak en hoeveel je stofzuigt. Sommige stofzuigers hebben een indicator die aangeeft dat de zak verwisseld moet worden. Deze werken niet altijd goed, controleer dit dus even.

Filters vervangen of schoonmaken

Verstopte filters zorgen ook voor minder zuigkracht. Ook verbruikt de stofzuiger meer stroom en is de motor minder goed beschermd. Het is daarom belangrijk om de filters regelmatig schoon te maken of te vervangen. Vieze filters kun je uitkloppen, borstelen of zuigen met een andere stofzuiger. Afspoelen is alleen geschikt voor wasbare filters. Wanneer de filters versleten of gescheurd zijn, kun je ze beter vervangen. Lees meer over stofzuigerfilters.

Hoe vaak onderhoud nodig is, hangt af van het soort vuil dat je opzuigt en hoe goed de stofzuiger filtert. In de handleiding geeft de fabrikant hierover advies. Of controleer het zelf door te kijken of de zuigkracht vermindert of de stofzuiger een hoog geluid maakt. Sommige stofzuigers geven dit met een indicator aan wanneer het filter moet worden vervangen of schoongemaakt. Helaas werkt deze niet altijd goed. Controleer de filters dus af en toe.

Mondstuk schoonmaken

Om goed te blijven zuigen, maak je af en toe het mondstuk schoon. Zo voorkom je dat er iets in de borsteltjes over de vloer krast en dat de wieltjes goed blijven draaien. Haal het mondstuk van de stofzuiger en zuig het mondstuk schoon. Sommige mondstukken kun je openschroeven om ze beter leeg te halen. Vastgedraaide haren kun je doorknippen en verwijderen. Lees meer over stofzuigermondstukken

Slang checken op blokkades

Check of de luchtstroom niet wordt geblokkeerd in de slang of buis. Wees extra voorzichtig met scherpe voorwerpen die door de slang kunnen prikken. De slang kan ook beschadigen wanneer er vaak een knik in komt. Het beste is om de stofzuiger op te bergen met losgekoppelde slang. Zo ontstaat er geen knik aan de bovenkant van de zuigbuis. Lees wat je moet doen als de slang beschadigd is.

Voorzichtig met het snoer

Trek het snoer niet uit het stopcontact.

Trek het snoer niet helemaal tot het einde uit de stofzuiger.

Rol het snoer rustig in en uit.

Laat het laatste stukje snoer niet hard in de stofzuiger klappen bij het oprollen. Je kunt het naderende einde met een stukje tape aangeven en het snoer met de hand begeleiden wanneer je hem weer oprolt. Lees wat je kunt doen als het snoeroprolmechanisme niet meer (goed) werkt.

Wieltjes schoonmaken

Om de wieltjes soepel te laten lopen, is schoonmaken de eerste stap. Gebruik hiervoor een stofzuiger en eventueel een schaar. Vaak kun je de wieltjes losschroeven, zodat je de troep kunt verwijderen. Om ze soepeler te laten lopen kun je de as van de wielen inspuiten met een beetje siliconenspray. Lees wat je kunt doen als de wieltjes niet meer soepel draaien

