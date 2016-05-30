Onderhoud stofzuigers

Waarom stofzuiger onderhouden belangrijk is

Als je jouw stofzuiger regelmatig onderhoudt, voorkom je problemen én gaat hij langer mee. Onderhoud kan per stofzuiger verschillen. Kijk voor de precieze aanwijzingen in de handleiding.

Vervang de stofzak of leeg de stofbak op tijd

Door een te volle stofzak of stofreservoir kan de stofzuiger slechter gaan zuigen. De motor krijgt het zwaar en verbruikt meer stroom. De motor kan te heet worden en hierdoor afslaan of beschadigen.

Leeg de bak of vervang de zak dus op tijd, afhankelijk van hoe vaak en hoeveel je stofzuigt. Sommige stofzuigers geven aan wanneer het tijd is de zak te verwisselen.

Lees meer over stofzakken.

Vervang of reinig de filters regelmatig

Verstopte filters zorgen voor minder zuigkracht, een hoger stroomverbruik en minder bescherming van de motor. Maak ze dus regelmatig schoon of vervang ze.

Check de filters

Niet alle stofzuigers geven het aan als het filter vervangen of schoongemaakt moet worden. Controleer daarom zelf regelmatig de filters. In de handleiding vind je het advies van de fabrikant over hoe vaak en hoe de filters schoongemaakt moeten worden. Gebruik je water om het filter schoon te maken? Zorg er dan voor dat het filter helemaal droog is voordat je de stofzuiger weer gebruikt.

Controleer in elk geval de filters als:

De zuigkracht is verminderd terwijl de stofzak of -bak nog (vrij) leeg is.

Je een hoog geluid hoort tijdens het zuigen.

Lees welke stofzuiger we aanraden bij een stofallergie.

Maak het mondstuk schoon

Als vuil vastzit in het mondstuk kan de zuigkracht verminderen, de vloer beschadigen of het mondstuk minder soepel over de ondergrond glijden. Trek of knip vuil los en controleer of er niets vastzit in de knik naar de zuigbuis.

Bij veel mondstukken kun je de borstel losklikken. Zo kun je deze makkelijker schoonmaken. Soms kun je het mondstuk openschroeven om het beter leeg te halen.

Lees meer over stofzuigermondstukken.

Controleer de slang op blokkades

Check of de luchtstroom niet wordt geblokkeerd in de slang of buis. Wees extra voorzichtig met scherpe voorwerpen die door de slang kunnen prikken. De slang kan ook beschadigen wanneer er vaak een knik in komt. Let er bij het opbergen daarom op dat de slang niet dubbel zit of klem zit tegen de muur of deur.

Lees wat je moet doen als de slang beschadigd is.

Voorzichtig met het snoer

Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.

Trek het snoer niet helemaal tot het einde uit de stofzuiger.

Rol het snoer rustig in en uit.

Laat het laatste stukje snoer niet hard in de stofzuiger klappen bij het oprollen. Je kunt een stukje tape plakken aan het einde van het snoer en het snoer met de hand begeleiden wanneer je hem weer oprolt. Lees wat je kunt doen als het snoeroprolmechanisme niet meer (goed) werkt.

Maak de wieljes schoon

Maak wieltjes schoon die niet meer soepel lopen en spuit wat siliconenspray op de asjes. Lees wat je kunt doen als de wieltjes niet meer soepel draaien.