Stap 1: Heb je nog garantie?

Controleer eerst wat je rechten zijn. Door de wettelijke garantie heb je recht op een deugdelijk product. Van stofzuigers mag je verwachten dat ze een behoorlijke tijd mee gaan. Uit onderzoek onder consumenten blijkt dat stofzuigers gemiddeld na 11,5 jaar vervangen worden omdat ze kapot zijn of niet goed meer functioneren.

Fabrikanten bieden daarnaast fabrieksgarantie, soms bieden ze langere garantie op bepaalde onderdelen.

Lees meer over garantie en reparatie

Stap 2: Check de handleiding

Sommige problemen met kapotte onderdelen van de stofzuiger zijn gelukkig simpel op te lossen. Hiervoor is een echte reparatie niet nodig. Bekijk veelvoorkomende stofzuigerproblemen en oplossingen.

Check of in de handleiding van de stofzuiger staat hoe je veelvoorkomende problemen kunt oplossen. Online handleidingen vind je op de website van de fabrikant.

Stap 3: Zelf de stofzuiger repareren

Moet je toch een kleine reparatie doen? Je kunt die vaak zelf uitvoeren, zeker als je een beetje handig bent. Bekijk hiervoor online zelfhulpvideo’s en instructies. Of vraag om hulp in een Repair Café. Daar zijn reparatiedeskundigen, gereedschap en onderdelen.

Stap 4: Koop nieuwe onderdelen

Moet je een onderdeel vervangen? Er zijn veel verschillende websites die stofzuigeronderdelen verkopen. Zoals een zuigbuis, handgreep of stofzuigerzakhouders. Zoek online op ‘stofzuigeronderdelen’ of bezoek een onderdelenwebshop. Voer daar de EAN-code (de streepjescode) of het typenummer van je stofzuiger in.

Helaas zijn niet alle onderdelen voor reparatie vrij verkrijgbaar, zoals koolborstels, de motor of de behuizing. Neem hiervoor contact op met de verkoper of fabrikant van je stofzuiger.

Universele stofzuigeronderdelen

Zijn originele onderdelen niet (meer) verkrijgbaar? Dan zijn universele onderdelen een optie. Omdat deze niet origineel zijn, kunnen de prestaties afwijken. Universele onderdelen passen op standaardmodellen. Standaardmaten zijn 35 en 32 milimeter voor de verbinding van de slang, buis en mondstuk.

Stap 5: Schakel een monteur in als zelf repareren niet verstandig is

Voor sommige, wat moeilijkere, reparaties is het beter om een monteur in te schakelen. Denk aan een kapotte motor of elektra.

Vraag altijd vooraf wat het gaat kosten en laat dit op papier zetten. De rekening mag niet meer dan 10% verschillen van het afgesproken bedrag. Tenzij de reparateur dit vooraf met jou heeft besproken en jij dat goed vond.

Stap 6: Afdanken

Lukt het niet om de stofzuiger te repareren en wil je hem afdanken? Doe dit dan op de juiste manier zodat de materialen in de stofzuiger hergebruikt kunnen worden. Inleveren is gratis.

Er zijn diverse inleverpunten