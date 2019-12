Wat zijn je rechten?

Controleer eerst wat je rechten zijn. Valt het mankement binnen of buiten de garantie? Ook buiten de garantie heb je soms nog recht op reparatie.

Garantie? Check het met de Garantiechecker Ben je benieuwd of je nog garantie hebt op een product dat kapot is gegaan? Je komt er in een paar stappen achter met de Garantiechecker. Check je garantie!

Is het mankement eenvoudig op te lossen?

Sommige defecten van de stofzuiger zijn simpel op te lossen. Hiervoor is een echte reparatie overbodig. Bekijk veelvoorkomende stofzuigerproblemen en oplossingen. Bestudeer ook de handleiding van de stofzuiger. Mogelijk staat daar hoe je een reparatie voor dit type stofzuiger uitvoert. Online handleidingen vind je op de website van de fabrikant.

Zelf de stofzuiger repareren

Ligt de verantwoordelijkheid van de reparatie bij jezelf, dan kun je kleine reparaties prima zelf uitvoeren. Bekijk hiervoor eventueel de talloze zelfhulpvideo’s en instructies op het internet. Of vraag om hulp in een Repair Café. Daar zijn reparatiedeskundigen aanwezig, evenals gereedschap en onderdelen.

Is het gelukt om een mankement zelf te repareren of kan je de juiste oplossing niet vinden? Deel je ervaringen, vragen en tips op de community!

Monteur inschakelen

Sommige reparaties kun je beter uit laten voeren door een monteur. Denk hierbij aan mankementen aan de motor of elektra. Vraag altijd vooraf om een prijsopgaaf op papier. De uiteindelijke rekening mag niet meer dan 10% afwijken van het afgesproken bedrag, tenzij de reparateur hiervoor toestemming heeft gevraagd.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke stofzuigers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste stofzuiger

Repareerbaarheid stofzuigers

In 2016 hebben we een onderzoek naar repareerbaarheid van stofzuigers uitgevoerd. Zijn stofzuigers gemakkelijk te repareren? Waarin zitten de verschillen? We haalden een groot aantal stofzuigers uit elkaar op zoek naar antwoorden. Alle stofzuigers zijn uit elkaar te halen, maar het verschilt sterk hoe gemakkelijk dat gaat. We roepen dan ook op tot verbetering!

Verkrijgbaarheid van stofzuigeronderdelen

Het repareren van een stofzuigermankement valt of staat bij de verkrijgbaarheid van de onderdelen. We onderscheiden accessoires, onderdelen voor vervanging of reparatie.

Welk type stofzuiger heb je?

Verzamel eerst specifieke informatie over de stofzuiger door middel van de EANcode onder de streepjescode op de verpakking. En op het label onderop de stofzuiger.

Verkrijgbaarheid stofzuigeraccessoires

Onderdelen als stofzakken, filters en ook mondstukken zijn breed verkrijgbaar. Meestal via de eigen webshop van de fabrikant. Maar ook elektrozaken verkopen dergelijke accessoires. Van de geteste stofzuigers vragen we aan de fabrikant naar de prijs en verkrijgbaarheid. Dit is per stofzuiger te lezen in de specificaties in de vergelijker.

Verkrijgbaarheid stofzuigeronderdelen

Idealiter zijn stofzuigeronderdelen vrij verkrijgbaar. Dat wil zeggen dat onafhankelijke reparateurs, zoals de reparateur om de hoek of bij een Repair Café, of consumenten hier ook toegang tot hebben. Zo ben je niet verplicht om het door een door de fabrikant geautoriseerde monteur te laten repareren.

Er zijn veel verschillende onderdelenwebsites die losse stofzuigeronderdelen verkopen als een zuigbuis, handgreep of stofzuigerzakhouders. Zoek hiervoor online op ‘stofzuigeronderdelen’ of bezoek een onderdelenshop.

Helaas zijn niet alle onderdelen voor reparatie vrij verkrijgbaar. Denk hierbij aan koolborstels, motor of behuizing. Neem hiervoor contact op met de verkoper of fabrikant.

Universele stofzuigeronderdelen

Zijn originele onderdelen niet (meer) verkrijgbaar? Dan zijn universele, niet originele, onderdelen een optie. De prestaties kunnen hiermee wel afwijken. Universele onderdelen passen op standaard vormgegeven modellen. Standaard maten voor connectie van slang/buis/mondstuk zijn 35 en 32 mm. Uit ons onderzoek naar repareerbaarheid is gebleken dat Dyson afwijkende maten heeft.

Hoelang zijn stofzuigeronderdelen verkrijgbaar?

Idealiter zijn de onderdelen nog geruime tijd verkrijgbaar nadat de laatste stofzuiger van het betreffende model van de band is gerold. We pleiten voor minimaal 10 jaar verkrijgbaarheid. Uit ons onderzoek naar repareerbaarheid bleken er grote verschillen te zijn. OK, het merk van MediaMarkt, houdt onderdelen slechts 1 á 2 jaar op voorraad. Terwijl Miele 15 jaar biedt.

Afdanken

Lukt het niet om de stofzuiger te repareren en wil je hem afdanken? Doe dit dan op de juiste manier. Lees meer over het afdanken van klein huishoudelijke apparaten.

Lees ook: