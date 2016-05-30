Problemen met je stofzuiger

Garantie of niet?

Voordat je de stofzuiger zelf gaat repareren: controleer of je nog een geldige garantie- of reparatieregeling hebt.

Lees meer over jouw rechten als consument.

De stofzuiger doet het niet meer

Controleer eerst:

Zit de stekker goed in het stopcontact?

Zitten de stofzak of stofbak en de filters goed in de stofzuiger?

Zit de klep van de stofzuiger goed en op de juiste manier dicht?

Problemen waarvoor een reparatie nodig is:

De stekker of het snoer is beschadigd.

Er is een elektronisch probleem met de aan/uitschakelaar.

Er is iets stuk aan de motor.

Lees over het (zelf) repareren van je stofzuiger.

De stofzuiger houdt er tijdens het stofzuigen mee op

Is er iets anders opgezogen dan gewoon huisvuil? Lees welke soorten vuil je wel en niet kunt opzuigen met een gewone sledestofzuiger.

Zit er iets verstopt waardoor de motor oververhit is geraakt? Trek de stekker uit het stopcontact en laat de stofzuiger afkoelen. Controleer op verstopping, onderhoud de filters en vervang de zak.

Is er een elektronisch probleem? Kijk in de handleiding wat er mis kan zijn of lees over stofzuigerreparaties.

De stofzuiger ruikt verbrand

Schakel direct de stofzuiger uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Is de stofzak of bak vol? Of zijn de filters aan onderhoud toe? Dit kan zorgen voor een verhitte motor. Voer het onderhoud uit en laat de motor afkoelen voor je de stofzuiger weer inschakelt.

Controleer of er iets vastzit in de voet, buis of slang en verwijder dit.

Is er iets doorgebrand bij het stopcontact, stekker of snoer?

Als het probleem aanhoudt, dan kan er iets aan de hand zijn met de motor of elektra. Lees over het repareren van je stofzuiger.

De stofzuiger stinkt

De stofzuiger verliest zuigkracht

Controleer eerst of de zuigkrachtregeling op de buis of stofzuiger per ongeluk versteld is. Is dat niet zo?

Alle stofzuigers verliezen zuigkracht als de stofzak of stofbak voller wordt. Vervang of leeg de stofzak of bak.

Moeten de filters worden schoongemaakt of vervangen?

Is het mondstuk beschadigd waardoor hij niet goed meer zuigt?

Zit er ergens een verstopping? Check waar de verstopping zit door de slang van de body te halen. Voel je bij de opening nu wel zuigkracht, dan zit de verstopping in de slang, buis of het mondstuk. Probeer de verstopping er in tegengestelde richting uit te zuigen.

Zitten er ergens lekjes? Als de luchtstroom weglekt, verliest de stofzuiger zuigkracht. Controleer daarom of de stofzak goed op de plek zit. En kijk of er geen gaatjes in de slang of spleten in het mondstuk zitten.

Kapotte stofzuigerslang

Is de kunststofslang dichtbij de uiteinden kapot gegaan, dan kun je dit met wat knutselwerk mogelijk oplossen. Trek of draai de uiteinden van de slang los. Knip het kapotte gedeelte van de slang en plaats het uiteinde er weer op.

Zit er een lek halverwege de kunststofslang? Wikkel het kapotte deel in met zelfhechtende siliconen tape.

Werkt dit niet? Dan kun je een nieuwe slang kopen. Lees over het kopen van vervangende stofzuigeronderdelen.

Het snoer rolt niet meer (goed) op

Trek het snoer nooit helemaal tot het laatste stukje uit, daarmee kun je de aansluiting met de spoel beschadigen. Markeer het einde eventueel met een plakkertje.

Trek het snoer helemaal uit. Maak het hele snoer schoon en probeer hem langzaam weer in te rollen. Zit er iets klem of in de knoop?

Werkt het oprolmechanisme niet goed meer? Maak de spoel dan goed schoon en spuit een beetje siliconenspray op de as van het mechanisme.

Krijg je de stofzuiger niet open? Spuit dan via de achterkant een klein beetje siliconenspray in de snoeropening. Wacht een half uur met aanzetten van de stofzuiger, zodat de gassen kunnen vervliegen.

Lees over het (zelf) repareren van je stofzuiger

Wieltjes stofzuiger draaien niet meer