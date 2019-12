Problemen met je stofzuiger

Allereerst..

Trek de stekker uit het stopcontact voordat je de stofzuiger opent.

Controleer of er er nog een geldige garantie- of reparatieregeling loopt voordat je zelf aan het repareren slaat.

De stofzuiger doet het niet

Vraag je eerst af:

Zit de stekker goed in het stopcontact?

Zitten de zak/bak en filters goed in de stofzuiger geklikt?

Is de klep van de stofzuiger goed dichtgeklikt?

Andere mogelijkheden die een reparatie vereisen:

De stekker of het snoer is beschadigd. Zelf repareren of aanbieden bij een repaircafé.

Er is een elektronisch probleem met de aan/uitschakelaar. Zelf repareren of aanbieden bij een repaircafé

Er is een defect aan de motor. Laat een monteur ernaar kijken.

De stofzuiger houdt ermee op

Is er iets anders dan gewoon huisvuil opgezogen? Lees in onze gebruikstips wat je wel en niet kunt opzuigen. Gewone sledestofzuigers zijn niet bedoeld voor vloeistof, bouwstof of grof afval.

Zit er iets verstopt waardoor de motor oververhit is geraakt? Trek de stekker uit het stopcontact en laat de stofzuiger afkoelen. Check op verstopping, onderhoud de filters en vervang de zak.

De stofzuiger ruikt verbrand

Vooraf: schakel direct de stofzuiger uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Zijn de filters of de stofzak of bak vol? Dit kan zorgen voor een verhitte motor. Schakel de stofzuiger uit, vervang de zak of leeg het reservoir en laat de motor afkoelen voor je de stofzuiger weer inschakelt.

Controleer of er iets vastzit in de voet, buis of slang en verwijder dit.

Is er iets doorgebrand bij het stopcontact, stekker of snoer?

De stofzuiger stinkt

De stofzuiger verliest zuigkracht

Vooraf: controleer of de zuigkrachtregeling op de buis of stofzuiger per ongeluk versteld is. Is dat niet zo?

Stofzuigers kunnen zuigkracht verliezen als de stofzak of stofbak voller wordt. Vervang of leeg de stofzak of bak.

Moeten de filters worden schoongemaakt of vervangen?

Is het mondstuk beschadigd waardoor hij niet efficiënt meer zuigt?

Zit er ergens een verstopping? Check waar de verstopping zit door de slang van de body te halen. Als je bij de opening nu wel zuigkracht voelt, zit de verstopping in de slang, buis of mondstuk. Probeer de verstopping er in de tegengestelde richting uit te zuigen.

Zitten er ergens lekjes? Als de luchtstroom weglekt, verliest de stofzuiger zuigkracht. Check daarom of de stofzak goed op de plek zit, of er geen gaatjes in de slang zitten of spleten in het mondstuk.

Kapotte stofzuigerslang

Is de kunststof slang dichtbij de uiteinden kapot gegaan, dan kun je dit met wat knutselwerk mogelijk verhelpen. Trek of draai de uiteinden van de slang los. Knip het kapotte gedeelte van de slang en plaats het uiteinde er weer op.

Zit er een lek halverwege de kunststof slang? Wikkel het kapotte deel in met zelfhechtende siliconen tape.

Het snoer rolt niet meer (goed) op

Trek het snoer helemaal uit. Maak het gehele snoer schoon en probeer hem langzaam weer in te rollen. Zit er iets klem of in de knoop?

Trek het snoer nooit helemaal tot het laatste stukje uit, daarmee kun je de aansluiting met de spoel beschadigen. Markeer het einde eventueel met een plakkertje.

Werkt het oprolmechanisme niet goed meer? Maak de spoel dan goed schoon en spuit een beetje siliconenspray op de as van het mechanisme.

Krijg je de stofzuiger niet open? Spuit dan via de achterkant een klein beetje siliconenspray in de snoeropening. Wacht een half uur met aanzetten van de stofzuiger, zodat de gassen kunnen vervliegen.

Wieltjes stofzuiger draaien niet meer

Draaien de wieltjes onder de stofzuiger of in het mondstuk niet meer? Probeer allereerst de wieltjes goed schoon te maken. Haren kun je eventueel losknippen. Vaak kun je de wieltjes ook loshalen om de troep eruit te halen.

Om ze soepeler te laten lopen kun je de as van de wielen inspuiten met een beetje siliconenspray.

Veel wieltjes hebben een standaard maat en mechanisme. Je kunt het wieltje eruit trekken met een schroevendraaier en er een nieuwe in drukken. Lees meer over de verkrijgbaarheid van (universele) stofzuigeronderdelen.

Lees ook:

