Steelstofzuigers met accu getest

Welke steelstofzuiger zuigt het beste? Dat hebben wij voor je getest. We testen regelmatig draadloze steelstofzuigers van merken als AEG, Bosch, Dyson en Philips. We kijken hoe goed ze zuigen op harde vloeren en tapijt. Niet alleen kijken we of ze kruimels en stof goed opzuigen, maar ook testen we hoe goed ze huisdierhaar opzuigen. En we kijken bij welke steelstofzuigers de accu lang meegaat.

Steelstofzuiger kopen

Er zijn steelstofzuigers met kruimeldief en steelstofzuigers die je kunt ombouwen tot kruimeldief. Koop de steelstofzuiger die bij jouw behoeftes past. Heb je bijvoorbeeld huisdieren? Of wil je een stille steelstofzuiger? Vergelijk ze hier.

Accu's steelstofzuigers vergelijken

Je kunt steelstofzuigers ook vergelijken op hoe lang je kunt zuigen op 1 acculading en hoe makkelijk je de steelstofzuiger kunt opbergen. Vergelijk de steelstofzuigers niet alleen op testresultaten, maar ook op mondstukken en andere extra's. Bijvoorbeeld of de steelstofzuiger een mini-turboborstel heeft of een lampje voorop. Dat laatste is handig bij het zuigen onder kasten.