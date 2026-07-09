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Steelstofzuigers vergelijken

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Een steelstofzuiger pak je er makkelijk even bij. Draadloze steelstofzuigers zijn wendbaar en makkelijk voor de snelle schoonmaak tussendoor. 

Keuzehulp

  • Rowenta RH1833 X-force 8.80
    RowentaRH1833 X-force 8.80
    2,1 kg|13 tot 35 minuten|0,47 liter
  • Rowenta RH1831 X-force 8.80
    RowentaRH1831 X-force 8.80
    2,1 kg|13 tot 35 minuten|0,47 liter
  • Nilfisk Move White
    NilfiskMove White
    1,9 kg|11 tot 37 minuten|0,22 liter
  • Nilfisk Move Black
    NilfiskMove Black
    1,9 kg|11 tot 37 minuten|0,22 liter

    € 180,-

    Richtprijs

  • Rowenta RH1871 X-force 8.80
    RowentaRH1871 X-force 8.80
    2,1 kg|13 tot 35 minuten|0,47 liter

    € 230,-

    Richtprijs

  • AEG AP91AB21DG Animal 9000
    AEGAP91AB21DG Animal 9000
    3,2 kg|19 tot 82 minuten|0,58 liter
  • Wisberg S70 Ultimate Power
    WisbergS70 Ultimate Power
    3,2 kg|17 tot 68 minuten|0,73 liter
  • Rowenta RH9A55 X-Force Flex 13.60
    RowentaRH9A55 X-Force Flex 13.60
    2,9 kg|13 tot 40 minuten|0,72 liter

    € 250,-

    Richtprijs

  • AEG AP91AB21SW Animal
    AEGAP91AB21SW Animal
    3,2 kg|19 tot 82 minuten|0,58 liter
  • Dreame V30
    DreameV30
    3,7 kg|12 tot 76 minuten|0,66 liter
  • Olvy A10
    OlvyA10
    2,2 kg|16 tot 53 minuten|0,39 liter
  • Achaté Steelstofzuiger Pro
    AchatéSteelstofzuiger Pro
    2,6 kg|14 tot 51 minuten|0,51 liter
  • Samako Steelstofzuiger CleanDetect
    SamakoSteelstofzuiger CleanDetect
    3 kg|16 tot 56 minuten|0,66 liter
  • Bosch BCS711PET Unlimited 7 ProAnimal
    BoschBCS711PET Unlimited 7 ProAnimal
    2,9 kg|12 tot 42 minuten|0,52 liter
  • Dyson PencilVac Fluffycones (492689-01)
    DysonPencilVac Fluffycones (492689-01)
    1,8 kg|10 tot 25 minuten|0,08 liter
  • Xiaomi G20 Max
    XiaomiG20 Max
    3 kg|6 tot 62 minuten|0,75 liter
  • Rowenta RH9A93 X-Force Flex 13.60 Animal Complete
    RowentaRH9A93 X-Force Flex 13.60 Animal Complete
    2,9 kg|13 tot 40 minuten|0,72 liter

    € 350,-

    Richtprijs

  • Dyson V8 Cyclone (226587-01)
    DysonV8 Cyclone (226587-01)
    2,6 kg|8 tot 46 minuten|0,6 liter

Steelstofzuigers met accu getest

Welke steelstofzuiger zuigt het beste? Dat hebben wij voor je getest. We testen regelmatig draadloze steelstofzuigers van merken als AEG, Bosch, Dyson en Philips. We kijken hoe goed ze zuigen op harde vloeren en tapijt. Niet alleen kijken we of ze kruimels en stof goed opzuigen, maar ook testen we hoe goed ze huisdierhaar opzuigen. En we kijken bij welke steelstofzuigers de accu lang meegaat.

Steelstofzuiger kopen

Er zijn steelstofzuigers met kruimeldief en steelstofzuigers die je kunt ombouwen tot kruimeldief. Koop de steelstofzuiger die bij jouw behoeftes past. Heb je bijvoorbeeld huisdieren? Of wil je een stille steelstofzuiger? Vergelijk ze hier.

Accu's steelstofzuigers vergelijken

Je kunt steelstofzuigers ook vergelijken op hoe lang je kunt zuigen op 1 acculading en hoe makkelijk je de steelstofzuiger kunt opbergen. Vergelijk de steelstofzuigers niet alleen op testresultaten, maar ook op mondstukken en andere extra's. Bijvoorbeeld of de steelstofzuiger een mini-turboborstel heeft of een lampje voorop. Dat laatste is handig bij het zuigen onder kasten.

Steelstofzuigers per merk