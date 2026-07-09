In onze vergelijker vind je je nieuwe AEG-steelstofzuiger met of zonder kruimeldief. Bekijk en vergelijk de testresultaten en specificaties.

AEG-steelstofzuigers getest

We testen de AEG-steelstofzuigers niet alleen op hoe goed ze zuigen, maar ook op hoe lang de accu meegaat, het gebruiksgemak en het lawaai.

AEG-steelstofzuiger kopen

Zoek je een snoerloos model steelstofzuiger, dan zit je goed bij AEG. Ze hebben steelstofzuigers die je om kunt ombouwen tot kruimeldief door de steel van de stofzuiger te halen. Dat is de Ultimate serie. De steelstofzuigers met QX in de naam hebben een afneembare kruimelzuiger.

De draadloze steelstofzuigers hebben allemaal een lithium-batterij, zodat ze lang meegaan. Een snoerloze steelstofzuiger van AEG met extra accu is handig als je veel achter elkaar op de hoogste stand wilt zuigen. Je hoeft dan niet te wachten tot de accu weer opgeladen is, maar gaat met de tweede accu verder. Dit kan bijvoorbeeld met de ULTIMATE 8000.

AEG heeft verschillende series steelstofzuigers. Je kunt kiezen voor een steelstofzuiger zonder veel poespas, of voor eentje met veel extra accessoires. Ook verschillen ze in gewicht, gebruiksduur en manier van opladen.

AEG-steelstofzuigers vergelijken

Vergelijk voordat je een AEG-steelstofzuiger gaat kopen de verschillende modellen op hun eigenschappen. Filter eerst op wat je echt belangrijk vindt. Vergelijk dan op de testresultaten als je ingelogd bent met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap. En vergelijk op de verschillende specificaties van de AEG-steelstofzuigers.

Zo vind je de draadloze steelstofzuiger die bij jou past. En je bestelt hem via de vergelijker meteen online bij een webshop van je keuze.