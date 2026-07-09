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AEG-steelstofzuigers

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

In onze vergelijker vind je je nieuwe AEG-steelstofzuiger met of zonder kruimeldief. Bekijk en vergelijk de testresultaten en specificaties.

Keuzehulp

  • AEG AP91AB21DG Animal 9000
    AEGAP91AB21DG Animal 9000
    3,2 kg|19 tot 82 minuten|0,58 liter
  • AEG AP91AB21SW Animal
    AEGAP91AB21SW Animal
    3,2 kg|19 tot 82 minuten|0,58 liter
  • AEG Ultimate 8000 AP83A25XNX
    AEGUltimate 8000 AP83A25XNX
    3,2 kg|13 tot 59 minuten|0,5 liter
  • AEG Ultimate 8000 AW82U2DG
    AEGUltimate 8000 AW82U2DG
    3,1 kg|42 tot 79 minuten|0,68 liter
  • AEG Clean 6000 AP61CB21DB
    AEGClean 6000 AP61CB21DB
    2,5 kg|11 tot 43 minuten|0,66 liter
  • AEG Clean 6000 AP61CB21DG
    AEGClean 6000 AP61CB21DG
    2,5 kg|11 tot 43 minuten|0,66 liter
  • AEG Animal 6000 AP61AB21SH
    AEGAnimal 6000 AP61AB21SH
    2,5 kg|11 tot 43 minuten|0,66 liter
  • AEG Ultimate 8000 AP82UB25SH
    AEGUltimate 8000 AP82UB25SH
    3,1 kg|13 tot 61 minuten|0,57 liter
  • AEG Animal 8000 AP82AB25DG
    AEGAnimal 8000 AP82AB25DG
    3,1 kg|13 tot 61 minuten|0,57 liter
  • AEG Ultimate 7000 AP71UB14GG
    AEGUltimate 7000 AP71UB14GG
    2,2 kg|11 tot 45 minuten|0,47 liter
  • AEG Ultimate 7000 AP71UB14AM
    AEGUltimate 7000 AP71UB14AM
    2,2 kg|11 tot 45 minuten|0,47 liter
  • AEG Clean 3000 AS31CB18DB
    AEGClean 3000 AS31CB18DB
    2,7 kg|13 tot 52 minuten|0,45 liter
  • AEG Clean 5000 AS52CB18DB
    AEGClean 5000 AS52CB18DB
    2,9 kg|15 tot 60 minuten|0,41 liter
  • AEG Ultimate 8000 AP81UB25GG
    AEGUltimate 8000 AP81UB25GG
    2,9 kg|7 tot 40 minuten|0,73 liter

    € 450,-

    Richtprijs

  • AEG Animal 7000 AP71AB14UG
    AEGAnimal 7000 AP71AB14UG
    2,1 kg|11 minuten in de hoogste stand|0,47 liter
  • AEG AP72AB21DB
    AEGAP72AB21DB
    2,3 kg|0,3 liter
    Binnenkort getest
  • AEG AP72UB21ES
    AEGAP72UB21ES
    2 kg|0,3 liter
    Binnenkort getest

AEG-steelstofzuigers getest 

We testen de AEG-steelstofzuigers niet alleen op hoe goed ze zuigen, maar ook op hoe lang de accu meegaat, het gebruiksgemak en het lawaai.

AEG-steelstofzuiger kopen

Zoek je een snoerloos model steelstofzuiger, dan zit je goed bij AEG. Ze hebben steelstofzuigers die je om kunt ombouwen tot kruimeldief door de steel van de stofzuiger te halen. Dat is de Ultimate serie. De steelstofzuigers met QX in de naam hebben een afneembare kruimelzuiger.

De draadloze steelstofzuigers hebben allemaal een lithium-batterij, zodat ze lang meegaan. Een snoerloze steelstofzuiger van AEG met extra accu is handig als je veel achter elkaar op de hoogste stand wilt zuigen. Je hoeft dan niet te wachten tot de accu weer opgeladen is, maar gaat met de tweede accu verder. Dit kan bijvoorbeeld met de ULTIMATE 8000.

AEG heeft verschillende series steelstofzuigers. Je kunt kiezen voor een steelstofzuiger zonder veel poespas, of voor eentje met veel extra accessoires. Ook verschillen ze in gewicht, gebruiksduur en manier van opladen.

AEG-steelstofzuigers vergelijken

Vergelijk voordat je een AEG-steelstofzuiger gaat kopen de verschillende modellen op hun eigenschappen. Filter eerst op wat je echt belangrijk vindt. Vergelijk dan op de testresultaten als je ingelogd bent met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap. En vergelijk op de verschillende specificaties van de AEG-steelstofzuigers.

Zo vind je de draadloze steelstofzuiger die bij jou past. En je bestelt hem via de vergelijker meteen online bij een webshop van je keuze.

Steelstofzuigers per merk