Met een draadloze steelstofzuiger van Philips maak je snel je huis schoon. Wij laten zien met welke je dat het best doet.

Philips-steelstofzuigers getest

In de test zitten verschillende snoerloze steelstofzuigers van Philips. Op een enkel model na verschillen ze niet veel in specificaties. Maar wel in testresultaten. En dan vooral in huisdierhaar uit tapijt en kruimels van harde vloeren zuigen. Bedenk dus waar jij de Philips-steelstofzuiger vooral voor wilt gebruiken en bekijk de testresultaten.

We testen ook het gebruiksgemak, lawaai en de accu.

Philips-steelstofzuiger kopen

De Philips SpeedPro en SpeedPro Max steelstofzuigers hebben vaak lampjes aan de voorkant. zodat je het vuil beter ziet liggen, ook onder meubels. Het zijn verschillende series die verschillen in accessoires en cyclonen.

Elke snoerloze steelstofzuiger van Philips heeft een afneembare kruimeldief, of je kunt hem ombouwen tot kruimelzuiger. Zo zuig je draadloos ook de kruimeltjes van de bank en tafel.

Philips-steelstofzuigers vergelijken

Voordat je een Philips-steelstofzuiger gaat kopen, vergelijk je ze. In de vergelijker zie je ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap de testresultaten. Je kunt filteren op eigenschappen die je belangrijk vindt. Dan vergelijk je de overgebleven modellen op testresultaten en specificaties.

Heb je het model gevonden dat het best bij je past, bestel hem dan meteen via de vergelijker bij een webshop van je keuze.