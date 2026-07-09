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Philips-steelstofzuigers

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Met een draadloze steelstofzuiger van Philips maak je snel je huis schoon. Wij laten zien met welke je dat het best doet.

Keuzehulp

  • Philips XC5041/01 5000 Series
    PhilipsXC5041/01 5000 Series
    2,6 kg|10 tot 45 minuten|0,65 liter
  • Philips XC5141/01 5000 Series
    PhilipsXC5141/01 5000 Series
    2,6 kg|10 tot 45 minuten|0,65 liter
  • Philips XC3033/01
    PhilipsXC3033/01
    2,5 kg|12 tot 47 minuten|0,51 liter

    € 200,-

    Richtprijs

  • Philips XC2011/01 2000 Series
    PhilipsXC2011/01 2000 Series
    2,5 kg|15 tot 31 minuten|0,51 liter
  • Philips XC3133/01 3000 series
    PhilipsXC3133/01 3000 series
    2,5 kg|12 tot 47 minuten|0,51 liter
  • Philips XC3031/01 3000 Serie
    PhilipsXC3031/01 3000 Serie
    2,5 kg|12 tot 42 minuten|0,5 liter
  • Philips XC3131/01 3000 series
    PhilipsXC3131/01 3000 series
    2,5 kg|12 tot 47 minuten|0,51 liter
  • Philips XC3032/01 3000 series
    PhilipsXC3032/01 3000 series
    2,5 kg|12 tot 42 minuten|0,5 liter

    € 265,-

    Richtprijs

  • Philips XC8055/01 8000 series Aqua Plus
    PhilipsXC8055/01 8000 series Aqua Plus
    2,9 kg|20 tot 62 minuten|0,75 liter
  • Philips XC7057/01 7000 series Aqua
    PhilipsXC7057/01 7000 series Aqua
    2,9 kg|21 tot 68 minuten|0,73 liter
  • Philips XC8057/01 8000 series Aqua Plus
    PhilipsXC8057/01 8000 series Aqua Plus
    2,9 kg|20 tot 62 minuten|0,75 liter
  • Philips XC7055/01 7000 Serie
    PhilipsXC7055/01 7000 Serie
    2,9 kg|21 tot 68 minuten|0,73 liter

Philips-steelstofzuigers getest

In de test zitten verschillende snoerloze steelstofzuigers van Philips. Op een enkel model na verschillen ze niet veel in specificaties. Maar wel in testresultaten. En dan vooral in huisdierhaar uit tapijt en kruimels van harde vloeren zuigen. Bedenk dus waar jij de Philips-steelstofzuiger vooral voor wilt gebruiken en bekijk de testresultaten.

We testen ook het gebruiksgemak, lawaai en de accu.

Philips-steelstofzuiger kopen

De Philips SpeedPro en SpeedPro Max steelstofzuigers hebben vaak lampjes aan de voorkant. zodat je het vuil beter ziet liggen, ook onder meubels. Het zijn verschillende series die verschillen in accessoires en cyclonen.  

Elke snoerloze steelstofzuiger van Philips heeft een afneembare kruimeldief, of je kunt hem ombouwen tot kruimelzuiger. Zo zuig je draadloos ook de kruimeltjes van de bank en tafel.

Philips-steelstofzuigers vergelijken

Voordat je een Philips-steelstofzuiger gaat kopen, vergelijk je ze. In de vergelijker zie je ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap de testresultaten. Je kunt filteren op eigenschappen die je belangrijk vindt. Dan vergelijk je de overgebleven modellen op testresultaten en specificaties.

Heb je het model gevonden dat het best bij je past, bestel hem dan meteen via de vergelijker bij een webshop van je keuze.

Steelstofzuigers per merk