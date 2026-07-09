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Miele-steelstofzuigers

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Het bekende huishoudelijke merk Miele heeft ook een ruim aanbod steelstofzuigers. Zoek je een Miele-steelstofzuiger? Wij helpen je de beste vinden.

Keuzehulp

  • Miele DuoFlex HX1 Hardfloor
    MieleDuoFlex HX1 Hardfloor
    3,1 kg|15 tot 21 minuten|0,93 liter
  • Miele Duoflex HX1 Terra rood
    MieleDuoflex HX1 Terra rood
    3,1 kg|15 tot 21 minuten|0,93 liter
  • Miele Duoflex HX1 Nordic blauw
    MieleDuoflex HX1 Nordic blauw
    3,1 kg|15 tot 21 minuten|0,93 liter
  • Miele Duoflex HX1 Sunset geel
    MieleDuoflex HX1 Sunset geel
    3,1 kg|15 tot 21 minuten|0,93 liter
  • Miele Duoflex HX1 Extra
    MieleDuoflex HX1 Extra
    3,1 kg|15 tot 21 minuten|0,93 liter
  • Miele Duoflex HX1 Cat&Dog
    MieleDuoflex HX1 Cat&Dog
    3,1 kg|15 tot 21 minuten|0,93 liter
  • Miele Duoflex HX1 TotalCare
    MieleDuoflex HX1 TotalCare
    3,1 kg|15 tot 21 minuten|0,93 liter
  • Miele Triflex HX2 Cashmeregrijs 125 Edition
    MieleTriflex HX2 Cashmeregrijs 125 Edition
    3,7 kg|15 tot 24 minuten|0,58 liter
  • Miele Triflex HX2 Cat&Dog
    MieleTriflex HX2 Cat&Dog
    3,6 kg|15 tot 24 minuten|0,6 liter
    Expert review
  • Miele Triflex HX2 Flash
    MieleTriflex HX2 Flash
    3,6 kg|15 tot 24 minuten|0,6 liter
    Expert review
  • Miele Triflex HX2 Runner
    MieleTriflex HX2 Runner
    3,6 kg|15 tot 24 minuten|0,6 liter
  • Miele Triflex HX2 Sprinter
    MieleTriflex HX2 Sprinter
    3,6 kg|15 minuten in de hoogste stand|0,62 liter
  • Miele Triflex HX2 Racer
    MieleTriflex HX2 Racer
    3,6 kg|14 minuten in de hoogste stand|0,57 liter
  • Miele Triflex HX2 Pro
    MieleTriflex HX2 Pro
    3,6 kg|14 minuten in de hoogste stand|0,6 liter

    € 900,-

    Richtprijs

  • Miele Triflex HX3
    MieleTriflex HX3
    3,6 kg|0,3 liter
    Binnenkort getest
  • Miele Triflex HX3 Hardfloor
    MieleTriflex HX3 Hardfloor
    3,6 kg|0,5 liter
    Binnenkort getest
  • Miele Triflex HX3 Cat & Dog
    MieleTriflex HX3 Cat & Dog
    3,6 kg|0,5 liter
    Binnenkort getest
  • Miele Triflex HX3 Aqua
    MieleTriflex HX3 Aqua
    3,6 kg|0,5 liter
    Binnenkort getest

Miele-steelstofzuigers getest

In onze test steelstofzuigers zit ook een aardig aantal modellen van Miele. Net als alle andere snoerloze steelstofzuigers worden die van Miele getest op zaken als hoe goed ze verschillende ondergronden zuigen en met hoeveel gemak. Ook testen we de gebruiks- en oplaadduur, het lawaai en meer. 

De testresultaten van de verschillende Miele-modellen lopen aardig uiteen. Bekijk ze dus voordat je een Miele draadloze steelstofzuiger gaat kopen.

Miele-steelstofzuiger kopen

Miele heeft geen goedkope steelstofzuigers. Wel is er aardig wat keuze in verschillende soorten modellen. Bij een Triflex-steelstofzuiger van Miele kan de motor altijd boven- of onderaan op de steel. Je kunt dus zelf kiezen hoe je de steelstofzuiger in elkaar zet. De motor is meteen ook de bijbehorende kruimeldief.  

Ook kun je kiezen voor een lampje voorop het mondstuk, of voor extra accessoires. 

Miele-steelstofzuigers vergelijken

Omdat de verschillende Miele-steelstofzuigers erg uiteenlopen in hoe goed ze werken, is het belang de apparaten eerst met elkaar te vergelijken. Zo ben je er zeker van dat je een Miele-steelstofzuiger aanschaft die ook goed is.

Je filtert en vergelijkt in de vergelijker op eigenschappen die jij belangrijk vindt. En heb je een goede Miele-steelstofzuiger gevonden, dan kun je die meteen online bestellen.  

Steelstofzuigers per merk