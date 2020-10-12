Gebruikstips voor je steelstofzuiger

Stofreservoir legen

Het stofreservoir van een draadloze steelstofzuiger is een stuk kleiner dan dat van een gewone stofzuiger. En bijna alle steelstofzuigers zuigen minder goed als het stofbakje voller wordt. Je zult het stofreservoir dus regelmatig moeten legen.

Borstels schoonmaken of vervangen

In de draaiende borstels in het mondstuk blijven vuil en haren hangen. Om te voorkomen dat de borstels vastlopen, moet je ze regelmatig schoonmaken. Lukt het los trekken of knippen van vastzittend vuil niet? Dan moet je de borstels losschroeven of losklikken. Je kunt de borstel als dat nodig is ook vervangen.

Filters schoonmaken of vervangen

Als de filters vol stof zitten, zuigt de stofzuiger minder goed. Je moet ze dus regelmatig verwisselen of schoonmaken. Bij veel steelstofzuigers zit de motorfilter in het stofbakje. Dat maakt het schoonmaken van de filter een lastig klusje. Vervangende filters zijn los te koop en kosten gemiddels zo'n €25. De prijs verschilt wel per fabrikant en model. Zo vinden we ze bij AEG (€10) een stuk goedkoper dan bij Dyson (€48).