Gebruikstips voor je steelstofzuiger

Een draadloze steelstofzuiger is voor sommige klusjes veel makkelijker in het gebruik dan een stofzuiger met een snoer. Lees onze praktische tips voor beter gebruik, onderhoud en een langere levensduur.
Expert Woning & Huishouden
De accu van een steelstofzuiger kan meestal vervangen worden als hij niet meer goed werkt. Een nieuwe accu kost gemiddeld zo'n €125. De oude moet je afdanken. Zonde voor je portemonnee én voor het milieu.
Zo kun je de levensduur van je accu verlengen:
Het stofreservoir van een draadloze steelstofzuiger is een stuk kleiner dan dat van een gewone stofzuiger. En bijna alle steelstofzuigers zuigen minder goed als het stofbakje voller wordt. Je zult het stofreservoir dus regelmatig moeten legen.
In de draaiende borstels in het mondstuk blijven vuil en haren hangen. Om te voorkomen dat de borstels vastlopen, moet je ze regelmatig schoonmaken. Lukt het los trekken of knippen van vastzittend vuil niet? Dan moet je de borstels losschroeven of losklikken. Je kunt de borstel als dat nodig is ook vervangen.
Als de filters vol stof zitten, zuigt de stofzuiger minder goed. Je moet ze dus regelmatig verwisselen of schoonmaken. Bij veel steelstofzuigers zit de motorfilter in het stofbakje. Dat maakt het schoonmaken van de filter een lastig klusje. Vervangende filters zijn los te koop en kosten gemiddels zo'n €25. De prijs verschilt wel per fabrikant en model. Zo vinden we ze bij AEG (€10) een stuk goedkoper dan bij Dyson (€48).
De meeste steelstofzuigers worden geleverd met een laadstation. Dit zet je op de vloer of monteer je aan de muur. Je steekt de stekker van het laadstation in het stopcontact en zo laadt de steelstofzuiger automatisch op als je hem opbergt. Soms kun je in het laadstation ook extra accessoires opbergen.
Dit werkt heel makkelijk, maar het is niet goed voor de levensduur van de accu als hij altijd aan de oplader hangt. Haal daarom de stekker uit het stopcontact van het laadstation als de accu vol is.
Vooral de goedkopere steelstofzuigers onder €200 hebben geen laadstation. Daar zit natuurlijk wel een gewone, losse oplader bij.
Bekijk en vergelijk:
Steelstofzuiger met een laadstation