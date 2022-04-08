Accu van een steelstofzuiger

We testen hoelang een steelstofzuiger met een accu kan zuigen op de hoogste en de laagste stand. In de hoogste stand valt het vaak erg tegen. Gemiddeld houden ze het namelijk nog geen kwartier uit op 1 acculading. De gebruiksduur verschilt sterk per draadloze steelstofzuiger: van slechts 5 minuten tot wel bijna een half uur. De goed presterende steelstofzuigers moet je over het algemeen wel sneller opladen dan de slechte.

In de laagste stand kun je een stuk langer stofzuigen: gemiddeld zo'n 40 minuten. De steelstofzuiger zuigt dan natuurlijk wat minder goed, maar nog steeds goed genoeg voor licht vuil.

Opladen van de accu

Gemiddeld duurt het opladen van een lege accu ruim 3 uur. Maar dat verschilt erg per steelstofzuiger. Sommige zijn binnen 1 uur opgeladen, andere hebben daar meer dan 5 uur voor nodig.

Gebruiks- en oplaadduur getest

Je vindt de geteste gebruiksduur in de hoogste en de laagste stand én de oplaadduur per steelstofzuiger in onze vergelijker.

Stand-by-verbruik

Veel draadloze steelstofzuigers worden geleverd met een laadstation waarin je de steelstofzuiger opbergt en hij meteen opgeladen wordt. Handig, maar zo hangt de steelstofzuiger veel langer aan de lader dan nodig is. Dat is zonde van het energiegebruik in stand-by. En het is niet goed voor de levensduur van je accu. Trek dus de stekker van het laadstation eruit zodra de steelstofzuiger vol is.

Zo gaat de accu langer mee

Haal de steelstofzuiger van de lader zodra de accu helemaal opgeladen is. Berg je de steelstofzuiger op in het laadstation? Haal dan na het laden de stekker van het laadstation uit het stopcontact.

Laad de accu op als er nog minimaal 20% lading in zit. Een accu functioneert namelijk het best als je hem niet steeds helemaal leeg laat lopen.

Ga je de steelstofzuiger langere tijd niet gebruiken? Het is goed voor de accu als je de stofzuiger opbergt met een ongeveer halfvolle accu. Daarnaast volledig uitgeschakeld en van de lader af. Zo zal de accu nauwelijks leeglopen in de tussentijd.

Accu vervangen

De verwachte levensduur van een accu is zo'n 5 jaar. De steelstofzuiger zelf zal waarschijnlijk langer mee gaan. Je zult de accu daarom een keer moeten vervangen tijdens de levensduur van de steelstofzuiger. Bij sommige steelstofzuigers wordt een tweede accu meegeleverd, maar dit zijn vaak dure modellen.

Garantie op een accu

Problemen met de accu vallen vaak niet onder de garantie van de fabrikant. Toch kun je na de garantieperiode van de winkel of fabrikant nog recht hebben op gratis reparatie of vervanging. Dat is je wettelijk recht op een deugdelijk product.

Wat kost een accu?

Voor een nieuwe accu betaal je gemiddeld zo'n €125. Je kunt de accu vaak rechtstreeks kopen bij de fabrikant. De exacte kosten verschillen per fabrikant en per type. We checkten de prijzen van 8 producten van verschillende merken. Een nieuwe accu kostte tussen de €30 (Tristar) en €170 (AEG). Het bleek ook dat je niet bij alle merken een losse accu kunt kopen.

Recycle de oude accu

Wat doe je met een oude accu? Lever hem apart in bij de milieustraat of inzamelpunt zodat deze wordt gerecycled. Het produceren van een nieuwe accu kost namelijk veel energie en schaarse grondstoffen. De winning van de metalen in een accu heeft ook negatieve effecten op mens en milieu. Bij het recyclen wordt ongeveer 95% van de kobalt, nikkel en koper uit accu's terug gewonnen. Recyclen kost minder energie dan het winnen van nieuwe grondstoffen.

Energiegebruik van steelstofzuigers

We testen hoeveel energie een steelstofzuiger per jaar verbruikt met het opladen van de accu. Ingelogde leden zien hieronder de beste steelstofzuigers met minimaal een 7,5 voor energiegebruik in onze test. Ben je niet ingelogd? Dan zie je steelstofzuigers met een oplaadstation.

Ons advies: koop maar 1 soort stofzuiger

Niet alleen de energie die je gebruikt tijdens het stofzuigen heeft impact op het milieu. We onderzochten ook de milieu-impact van alle levensfases van een steelstofzuiger. Hieruit blijkt dat de productiefase de grootste negatieve impact heeft op het milieu.

Koop niet zomaar een steelstofzuiger voor erbij naast je gewone stofzuiger, maar zie hem echt als een vervanger. Elk extra product dat je koopt, zorgt voor extra materiaalgebruik, waaronder milieubelastende elektronica en een accu. Kies daarom welk product in jouw situatie het handigst is.

Steelstofzuiger of gewone stofzuiger?

Kies een steelstofzuiger als je vaak stofzuigt en op zoek bent naar een wendzaam apparaat dat je er snel even bij wilt pakken. En dat je ook als kruimeldief wilt gebruiken.

als je vaak stofzuigt en op zoek bent naar een wendzaam apparaat dat je er snel even bij wilt pakken. En dat je ook als kruimeldief wilt gebruiken. Kies een gewone stofzuiger als je een stofallergie hebt, op zoek bent naar een product met een lange levensduur en als je goede zuigprestaties voor een redelijke prijs wilt.

Meer weten over de keuze tussen een gewone en een steelstofzuiger? Bekijk onze koopadviespagina en de video's.

Levensduur van een steelstofzuiger

Houd er bij je keuze rekening mee dat een gewone stofzuiger veel langer mee gaat dan een steelstofzuiger. Uit onderzoek onder 7000 Europese consumenten blijkt dat zij hun steelstofzuiger na ongeveer 5 jaar moesten vervangen. Gewone stofzuigers werden door consumenten pas na gemiddeld 11 jaar vervangen.