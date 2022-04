Energiegebruik en gebruiksduur

Het is niet eenvoudig om het energiegebruik van een steelstofzuiger met dat van een snoerstofzuiger te vergelijken. In onze steelstofzuigertest meten we hoeveel energie wordt gebruikt als de accu wordt opgeladen. De energie wordt dus indirect ingezet. We meten ook hoelang het opladen duurt. En hoe vaak je de accu moet opladen omdat hij weer leeg is.

Stand-by-verbruik

Een nadeel van steelstofzuigers vergeleken met gewone stofzuigers is dat een accu ook energie verliest als de stofzuiger niet wordt gebruikt. Veel steelstofzuigers worden geleverd met een laadstation waarin je de steelstofzuiger opbergt en hij meteen opgeladen wordt. Handig, maar zo hangt de steelstofzuiger veel langer aan de lader dan nodig is. Dat is zonde van het energiegebruik in stand-by. En het is niet goed voor de levensduur van je accu.

Opladen van de accu

Bij het opladen van de accu moet je even geduld hebben voor hij weer helemaal vol is. Gemiddeld duurt het opladen van een lege accu ruim 3 uur. Maar het verschilt erg per steelstofzuiger. Er zijn modellen die binnen een uur weer vol zijn, maar ook modellen die meer dan 5 uur nodig hebben. Je vindt de geteste oplaadduur per steelstofzuiger in onze vergelijker.

Levensduur van een accu

Van gewone stofzuigers met een snoer weten we dat deze lang meegaan, vaak meer dan 10 jaar. Steelstofzuigers zijn nog niet zo lang op de markt. Het is dus nog moeilijk te zeggen hoe lang ze mee gaan. Wel weten we dat accu’s minder lang mee gaan. Dat betekent dat je ze minstens een keer in het leven van je steelstofzuiger moet vervangen. Dit zijn dus extra kosten en leidt tot extra milieubelasting.

Bij een enkele (duurdere) steelstofzuiger wordt een tweede accu meegeleverd. Dat bespaart je kosten op termijn, maar het produceren van de extra accu is natuurlijk wel milieubelastend.

Tips: zo gaat de accu langer mee

Haal de steelstofzuiger van de lader zodra de accu helemaal opgeladen is.

Laad de accu op als er nog minimaal 20% lading in zit. Een accu functioneert namelijk het best als je hem niet steeds helemaal leeg laat lopen.

Ga je de steelstofzuiger langere tijd niet gebruiken? Het is goed voor de accu als je de stofzuiger opbergt met een ongeveer halfvolle accu. Daarnaast volledig uitgeschakeld en van de lader af. Zo zal de accu nauwelijks leeglopen in de tussentijd en verbruikt de accu zo min mogelijk energie.

Garantie op een accu

Bij de meeste steelstofzuigers kun je de accu zelf loshalen en vervangen. Gaat je accu kapot? Dan betaal je voor een nieuwe accu meestal tussen de €75 en €200. Problemen met de accu vallen namelijk vaak niet onder de garantie van de fabrikant. Toch kun je na de garantieperiode van de winkel of fabrikant nog recht hebben op gratis reparatie of vervanging. Dat is je wettelijk recht op een deugdelijk product.

Recycle de accu

Wat doe je met een oude accu? Lever hem apart in bij de milieustraat of inzamelpunt zodat deze wordt gerecycled. Het produceren van een nieuwe accu kost namelijk veel energie en schaarse grondstoffen. De winning van de metalen in een accu heeft ook negatieve effecten op mens en milieu. Bij het recyclen wordt ongeveer 95% van de kobalt, nikkel en koper uit accu's terug gewonnen. Recyclen kost dan minder energie dan het winnen van nieuwe grondstoffen.

Gebruiksduur van een steelstofzuiger

We hebben getest hoelang een steelstofzuiger kan zuigen op de maximale stand. Dit valt vaak erg tegen. Gemiddeld houden ze het namelijk nog geen kwartier uit op één acculading. Ook de gebruiksduur verschilt sterk per steelstofzuiger: van slechts 5 minuten tot wel bijna een half uur. De goed presterende steelstofzuigers moet je over het algemeen wel sneller opladen dan de slechte.

Energiegebruik van snoerstofzuigers

Een gewone stofzuiger met een snoer is efficiënter dan een steelstofzuiger met een accu. De energie wordt namelijk direct ingezet om te stofzuigen. De tussenstap van het opladen van de accu is niet nodig. Ook voor gewone stofzuigers geldt dat de verschillen in energiegebruik tussen de merken best groot zijn. Stofzuigers van Rowenta zijn vaak energiezuinig. Terwijl die van Miele en Bosch soms wel 2 keer zoveel verbruiken.

Het maakt overigens weinig uit welke ondergrond je zuigt. De meeste stofzuigers verbruiken ongeveer hetzelfde op harde vloeren als op tapijt.

Koop maar één soort stofzuiger

Niet alleen de energie die je gebruikt tijdens het stofzuigen heeft impact op het milieu. Bij een onderzoek keken we naar de milieu-impact van alle levensfases van een steelstofzuiger. Hieruit blijkt dat de productiefase de grootste negatieve impact heeft op het milieu.

Koop daarom niet zomaar een steelstofzuiger voor erbij naast je gewone stofzuiger, maar zie hem echt als een vervanger. Elk extra product dat je koopt, levert extra materiaalgebruik op, waaronder milieubelastende elektronica en accu's. Kies daarom welk product in jouw situatie het handigst is.