Goedkope steelstofzuigers in onze test

We testen bijna elke maand nieuwe draadloze steelstofzuigers van veel verschillende merken. Sommige merken maken alleen goedkopere steelstofzuigers. Denk hierbij aan Princess, Tristar (vaak verkocht bij Action), Koenic (te koop bij Media Markt) en Hyundai.

Grote, bekende huishoudelijke merken zoals AEG, Bosch, Philips, Rowenta en Samsung hebben zowel goedkopere als duurdere steelstofzuigers in hun assortiment. Dyson en Miele staan bekend als duurdere merken.

Helaas komen goedkope steelstofzuigers een stuk slechter uit onze test dan de duurdere modellen. Het verschil zit er vooral in hoe goed ze stof en vuil opzuigen. Goedkopere steelstofzuigers, zeker die onder de €100, doen dit slecht. Ze laten stof en vuil gewoon liggen op alle ondergronden.

Vergelijk de goedkoopste steelstofzuigers

Ingelogde leden zien hieronder de goedkoopste draadloze steelstofzuigers met minimaal een 6,0 als Testoordeel. Ben je niet ingelogd? Dan zie je de goedkoopste steelstofzuigers die we getest hebben, zonder het Testoordeel.

Ons advies: goedkoop of toch duurder?

Op sommige vlakken doen goedkope steelstofzuigers niet onder voor dure modellen. Zo zegt de prijs niks over de oplaadduur, het gebruiksgemak, energiegebruik en het lawaai dat de steelstofzuigers maken. Bij zowel de goedkopere als de duurdere steelstofzuigers zijn op deze vlakken goede én slechte modellen te vinden.

Toch raden we zeker niet aan een goedkope steelstofzuiger van minder dan €100 te kopen. Dat komt omdat de goedkoopste steelstofzuigers allemaal heel slecht stof en vuil opzuigen.

Duurder is beter

Uit onze test blijkt in het algemeen dat wat duurdere draadloze steelstofzuigers beter zijn. Er zijn uitzonderingen. Maar de modellen van boven de €250 krijgen bijna allemaal een goede score voor het opzuigen van stof en vuil. Goed nieuws is dat die grens de afgelopen jaar steeds verder daalt. Goede steelstofzuigers worden dus wel steeds goedkoper.

Extra hulpstukken

Bij alle steelstofzuigers worden extra hulpstukken meegeleverd. Meestal zit er een hulpstuk voor kieren en een meubelborstel bij. Bij duurdere stofzuigers worden vaak wel meer hulpstukken meegeleverd. En soms zelfs een extra accu. Maar dit geldt echter niet voor alle dure modellen.

Waarom een gewone stofzuiger soms de betere keus is

Wil je een stofzuiger die goed zuigt, maar wil je er niet zoveel geld aan uitgeven? Overweeg dan om een gewone stofzuiger te kopen in plaats van een steelstofzuiger. De gewone stofzuigers die als beste uit onze test komen, kosten zo’n €150 tot €200. Dat is trouwens ook de prijs waarvoor je de Beste Koop uit de steelstofzuigertest kunt kopen.