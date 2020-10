Hoe wij steelstofzuigers testen

Wij testen snoerloze steelstofzuigers natuurlijk op hoe goed ze verschillende soorten vuil opzuigen van diverse soorten ondergrond. Verder kijken we naar hoe goed de accu werkt, het energieverbruik, het geluid en het gebruiksgemak. Ook testen we de kruimeldief als die erbij zit.

Welke steelstofzuigers testen wij?

Wij testen snoerloze steelstofzuigers van onder andere Bosch, Dyson, Philips en Rowenta uitgebreid in een laboratorium. Wij selecteren de stofzuigers op basis van hun (verwachte) populariteit. Van grote merken als Dyson, Bosch en Philips testen we daarom meer modellen dan van kleine steelstofzuigermerken als Inventum, Princess en Tristar. Ook Miele is bij steelstofzuigers een klein merk. Dit in tegenstelling tot de gewone stofzuigers, waarbij Miele een van de grootste merken is.

Internationaal en onafhankelijk testen Steelstofzuigers testen wij samen met onze internationale zusterorganisaties. Zo kunnen we meer producten testen en de kosten delen. Jij kunt ons daarbij helpen. Net als als ruim 400.000 andere leden. Help je ook mee?

Zuigprestaties steelstofzuigers

Wij beoordelen hoe goed een steelstofzuiger daadwerkelijk vuil opzuigt. Daarbij meten we hoe goed de stofzuiger vuil opneemt van verschillende ondergronden. De stofzuiger staat daarbij altijd in de maximale stand. We kijken naar:

Stof van harde vloer

Stof van tapijt

Stof uit kieren en spleten in de vloer

Kruimels van harde vloer

Huisdierhaar van tapijt

Cornflakes van tapijt

Daarnaast kijken we hoe breed het zuigspoor van de apparaten is. Hoe breder het zuigspoor, hoe meer je meer zuigt in één beweging. En we meten hoe strak hij langs plinten en in hoeken zuigt. Ook meten we hoe goed hij stof van tapijt zuigt als de stofbak gedeeltelijk vol is.

Als de stofzuiger een afneembare kruimeldief heeft of tot kruimeldief omgebouwd kan worden, meten wij goed die cornflakes en confetti van de tafel zuigt.

Gebruiksgemak steelstofzuigers

Om te beoordelen hoe fijn de steelstofzuigers in het gebruik zijn kijken we naar:

Gemak van het manoeuvreren over harde vloer en tapijt

Gemak van het zuigen van trappen, op of onder meubels en op hoogte

Gemak van het legen en schoonmaken van het bakje, mondstukken en van de filters

De accu

De bediening

Het verplaatsen en klaarmaken voor gebruik

Het opbergen

De kruimeldief

Gebruiksduur en zuigkrachtverlies steelstofzuigers

We meten de gebruiksduur. En wij meten hoeveel de stofzuiger aan zuigkracht verliest bij het zuigen op de hoogste stand. We meten hoelang je kunt zuigen met één volle accu. Er zijn steelstofzuigers waarmee je meer dan een halfuur kunt zuigen, maar ook apparten die het nog geen 10 minuten volhouden.

Bekijk alle steelstofzuigers die minstens 20 minuten op de hoogste stand kunnen zuigen.

Ook meten we hoeveel het apparaat aan zuigkracht heeft verloren na 7 minuten zuigen. Daarnaast kijken we hoelang hij kan zuigen totdat de zuigkracht met 10% is afgenomen. Enkele steelstofzuigers halen de 7 minuten niet eens. Met andere kun je meer dan 20 minuten zuigen zonder dat de zuigkracht afneemt.

Geluid en energieverbruik steelstofzuigers

We meten het aantal decibel dat de steelstofzuiger maakt terwijl hij in de hoogste stand op tapijt zuigt. Ook beoordelen deskundigen het geluid subjectief.

We meten het energieverbruik tijdens het laden en in stand-by.

Deze metingen doen wij