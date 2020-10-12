Hoe wij steelstofzuigers testen

Welke steelstofzuigers testen wij?

Wij testen draadloze steelstofzuigers van onder andere Bosch, Dyson, Miele, Philips en Samsung uitgebreid in een gespecialiseerd testlab. Wij selecteren de stofzuigers op basis van hun populariteit. Van grote merken als Dyson, Miele en Philips testen we daarom meer modellen dan van kleine steelstofzuigermerken als Hyundai en Tristar.

Stof en vuil opzuigen

Wij beoordelen hoe goed een steelstofzuiger daadwerkelijk vuil opzuigt. Daarbij meten we hoe goed de stofzuiger vuil opneemt van verschillende ondergronden. De stofzuiger staat daarbij altijd in de hoogste stand om eerlijk te kunnen vergelijken. We kijken naar:

Stof van harde vloer.

Stof van tapijt.

Stof uit kieren en spleten in een houten vloer.

Kruimels van harde vloer.

Huisdierhaar van tapijt.

Daarnaast meten we hoe breed het zuigspoor van de apparaten is. Hoe breder het zuigspoor, hoe meer je meer zuigt in 1 beweging. En we meten hoe strak hij langs plinten en in hoeken zuigt. Ook testen we hoe goed hij stof van tapijt zuigt als de stofbak gedeeltelijk vol is.

Kruimeldief

We testen ook hoe goed hij zuigt als kruimeldief wanneer de steelstofzuiger een kruimeldief heeft. Of als je hem kunt ombouwen tot een kruimeldief. Dat kan tegenwoordig bijna altijd.

Dweilen

Sommige steelstofzuigers hebben een extra mondstuk waarmee je de vloer kunt dweilen. In dat geval testen we ook hoe goed je vlekken van een tegelvloer kunt verwijderen en hoe makkelijk dit werkt.

Gebruiksgemak

Om te beoordelen hoe fijn de steelstofzuigers in het gebruik zijn, kijken we onder andere naar:

Gemak van het manoeuvreren over harde vloeren en tapijt.

Gemak van het zuigen van trappen en onder meubels.

Gemak van het gebruiken van meegeleverde accessoires.

Gemak van het legen en schoonmaken van het bakje, mondstukken en van de filters.

De gebruiksduur op 1 acculading, in de hoogste én de laagste stand.

Stofuitstoot

Het is niet de bedoeling dat stofdeeltjes die je opzuigt meteen weer in de lucht komen. Daarom testen we of de steelstofzuiger stofdeeltjes wel goed binnen houdt. Daarvoor meten we in een speciale kamer hoeveel deeltjes weer in de lucht terechtkomen.

Duurzaamheid

Om te bepalen hoe duurzaam een steelstofzuiger is, kijken we naar 3 onderdelen:

Hoeveel energie de steelstofzuiger op jaarbasis verbruikt als je 1 uur per week stofzuigt. (Telt voor 40% mee in het oordeel voor duurzaamheid).

De tevredenheid van gebruikers over het merk van hun steelstofzuiger, hoe vaak steelstofzuigers een defect hebben en hoelang steelstofzuigers van dit merk meegaan. (Telt voor 35% mee).

Of je de accu kunt vervangen. En zo ja, hoe makkelijk dat gaat. (Telt voor 25% mee).

Geluid

We meten het aantal decibel dat de steelstofzuiger maakt terwijl hij in de hoogste stand op een harde vloer zuigt. Ook beoordelen deskundigen hoe vervelend het geluid is.