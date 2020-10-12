Hoe wij steelstofzuigers testen

Irene Joris Expert Woning & HuishoudenBijgewerkt op:22 juni 2026
Wij testen draadloze steelstofzuigers van onder andere Bosch, Dyson, Miele, Philips en Samsung uitgebreid in een gespecialiseerd testlab. Wij selecteren de stofzuigers op basis van hun populariteit. Van grote merken als Dyson, Miele en Philips testen we daarom meer modellen dan van kleine steelstofzuigermerken als Hyundai en Tristar.
Wij beoordelen hoe goed een steelstofzuiger daadwerkelijk vuil opzuigt. Daarbij meten we hoe goed de stofzuiger vuil opneemt van verschillende ondergronden. De stofzuiger staat daarbij altijd in de hoogste stand om eerlijk te kunnen vergelijken. We kijken naar:
Daarnaast meten we hoe breed het zuigspoor van de apparaten is. Hoe breder het zuigspoor, hoe meer je meer zuigt in 1 beweging. En we meten hoe strak hij langs plinten en in hoeken zuigt. Ook testen we hoe goed hij stof van tapijt zuigt als de stofbak gedeeltelijk vol is.
We testen ook hoe goed hij zuigt als kruimeldief wanneer de steelstofzuiger een kruimeldief heeft. Of als je hem kunt ombouwen tot een kruimeldief. Dat kan tegenwoordig bijna altijd.
Sommige steelstofzuigers hebben een extra mondstuk waarmee je de vloer kunt dweilen. In dat geval testen we ook hoe goed je vlekken van een tegelvloer kunt verwijderen en hoe makkelijk dit werkt.
Om te beoordelen hoe fijn de steelstofzuigers in het gebruik zijn, kijken we onder andere naar:
Het is niet de bedoeling dat stofdeeltjes die je opzuigt meteen weer in de lucht komen. Daarom testen we of de steelstofzuiger stofdeeltjes wel goed binnen houdt. Daarvoor meten we in een speciale kamer hoeveel deeltjes weer in de lucht terechtkomen.
Om te bepalen hoe duurzaam een steelstofzuiger is, kijken we naar 3 onderdelen:
We meten het aantal decibel dat de steelstofzuiger maakt terwijl hij in de hoogste stand op een harde vloer zuigt. Ook beoordelen deskundigen hoe vervelend het geluid is.