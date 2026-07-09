Een steelstofzuiger is handig voor een klusje tussendoor. Zo kun je draadloos stofzuigen. Welke steelstofzuiger zuigt het beste? Dat hebben wij voor je uitgezocht. Door zelf grondig steelstofzuigers te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Wij testen elke steelstofzuiger in een professioneel testlab. Daar worden ze niet alleen getest, maar we vergelijken ze ook met elkaar. Zo weet je of je echt de beste keus maakt.
Krijgt een steelstofzuiger een dikke onvoldoende in onze test? Dan kun je deze beter niet kopen.
Voor onze tests krijgen we geen geld van bedrijven of de overheid. Zij hebben dus geen invloed op de uitslag. Je kunt de uitslag dus rustig vertrouwen.
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Wij testen steelstofzuigers op zuigen, gebruiksgemak, gebruiksduur, zuigkrachtverlies, energieverbruik en lawaai. We testten verschillende merken draadloze steelstofzuigers zoals Dyson, Samsung, AEG, Bosch en Rowenta.
Er zijn veel steelstofzuigers te koop. Ze verschillen enorm in prijs en in kwaliteit. De duurdere draadloze steelstofzuigers scoren over het algemeen beter dan de goedkoopste. Maar voor een goede steelstofzuiger hoef je niet de hoogste prijs te betalen.
De beste steelstofzuigers zuigen net zo goed als gewone stofzuigers. Maar dat is wel op de maximale stand. En die houden de beste steelstofzuigers nog geen kwartier vol. Op een lagere stand kun je langer zuigen, maar zuigt de stofzuiger minder goed.
Elke steelstofzuiger is wel ergens goed en slecht in. Er zijn maar weinig steelstofzuigers die alles kunnen. De ene zuigt bijvoorbeeld goed op tapijt maar niet op een harde vloer. De andere steelstofzuiger zuigt prima, maar de accu is snel leeg. Welke de beste keus is, hangt dus af van wat jij belangrijk vindt.
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