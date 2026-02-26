Irene Joris Expert steelstofzuigersGepubliceerd op:26 februari 2026
Op zoek naar een nieuwe steelstofzuiger? Er is een enorm aanbod van een hele rits fabrikanten. Gebruikers zijn over veel merken te spreken, maar 1 merk springt er echt uit.
Van stofzuigers zijn we gewend dat ze veel langer dan 10 jaar meegaan. Bij steelstofzuigers is de levensduur een stuk korter, blijkt uit de ervaringen van gebruikers.
Er zijn best wat onderdelen aan de steelstofzuiger die stuk gaan in het dagelijks gebruik. Problemen met één onderdeel springen er echter bovenuit.
De meer dan 7000 consumenten uit 8 Europese landen gebruiken veel verschillende merken stofzuigers. We zetten de scores van 10 merken voor je op een rij.
Gebruikers vertelden ons alles over hun steelstofzuiger:
Eén merk doet het bij het consumentenpanel in alle categorieën bovengemiddeld goed. Consumenten zijn erg tevreden over zowel de prestaties als de betrouwbaarheid van dit merk.