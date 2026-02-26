icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Goede merken steelstofzuigers

Test
Ruim 7000 consumenten vertelden ons alles over hun steelstofzuiger. Welk merk hebben ze in huis en hoe tevreden zijn ze daarover? Is ie al een keer kapot gegaan en wat was er aan de hand?
Irene Joris 2023

Irene Joris   Expert steelstofzuigersGepubliceerd op:26 februari 2026

Steelstofzuiger kopen

Wat opvalt in het merkonderzoek stofzuigers

  1. 1
    Eén merk favoriet

    Op zoek naar een nieuwe steelstofzuiger? Er is een enorm aanbod van een hele rits fabrikanten. Gebruikers zijn over veel merken te spreken, maar 1 merk springt er echt uit.

  2. 2
    Levensduur valt tegen

    Van stofzuigers zijn we gewend dat ze veel langer dan 10 jaar meegaan. Bij steelstofzuigers is de levensduur een stuk korter, blijkt uit de ervaringen van gebruikers.

  3. 3
    Onderdelen gaan stuk

    Er zijn best wat onderdelen aan de steelstofzuiger die stuk gaan in het dagelijks gebruik. Problemen met één onderdeel springen er echter bovenuit.

Welke merken hebben we vergeleken?

De meer dan 7000 consumenten uit 8 Europese landen gebruiken veel verschillende merken stofzuigers. We zetten de scores van 10 merken voor je op een rij.

  • AEG
  • Bosch
  • Cecotec
  • Dyson
  • Hoover
  • Miele
  • Philips
  • Rowenta
  • Samsung
  • Silvercrest (Lidl)

Gebruikers vertelden ons alles over hun steelstofzuiger:

  • Hoe oud hun steelstofzuiger is.
  • Hoe tevreden ze zijn over de prestaties.
  • Over defecten en mankementen aan de steelstofzuiger.
  • Hoe ze de betrouwbaarheid beoordelen.
  • Wanneer en waarom ze hun vorige steelstofzuiger vervangen hebben.

Conclusie

Eén favoriet merk

Eén merk doet het bij het consumentenpanel in alle categorieën bovengemiddeld goed. Consumenten zijn erg tevreden over zowel de prestaties als de betrouwbaarheid van dit merk.

Benieuwd naar de testresultaten?

