Je maakt je huis snel en makkelijk schoon met een snoerloze Dyson-steelstofzuiger. Welke het fijnst is in gebruik en meer zie je in onze test.

Dyson-steelstofzuiger kopen

De steelstofzuigers van Dyson zijn onderverdeeld in series. Die series verschillen in zuigkracht en accuduur. Het nieuwste model draadloze steelstofzuiger van Dyson is vaak net wat uitgebreider dan de voorganger.

Ze hebben allemaal een kruimeldief. Je haalt eenvoudigweg de steel van de stofzuiger. Met de kruimelzuiger kun je ook snoerloos kruimels van meubels zuigen.

Met de accessoires van Dyson die je op je snoerloze stofzuiger doet kun je nog beter schoonmaken. Zo zijn er speciale meubelborstels en mondstukken voor harde vloeren. Bij sommige modellen heeft dit harde-vloerenmondstuk een lampje, waarmee je stof goed kunt zien liggen als er weinig licht in huis is.

Sommige modellen hebben een schermpje op de steelstofzuiger. Daarop kun je zien hoe goed je reinigt, hoe lang de batterij nog mee gaat en meer.

Dyson-steelstofzuigers getest

Al deze modellen scoren weer anders in de test. We hebben de steelstofzuigers natuurlijk getest op hoe goed ze reinigen. Daarnaast beoordelen we het gebruiksgemak, hoeveel lawaai ze maken en meer. We testen dit voor de steelstofzuiger als geheel en voor de handstofzuiger zonder de steel.

Dyson-steelstofzuigers vergelijken

Wil je draadloos stofzuigen met een steelstofzuiger van Dyson, maar je weet nog niet welke precies? In onze vergelijker vind je de informatie die je nodig hebt om de draadloze stofzuiger te vinden die bij jou past.

Filter op de eigenschappen die jij belangrijk vindt en vergelijk ze dan op testresultaten en specificaties. Ook kun je vergelijken op prijs. En de steelstofzuiger die je kiest kun je meteen bij een webwinkel bestellen.