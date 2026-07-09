Je maakt je huis snel en makkelijk schoon met een draadloze Dyson-steelstofzuiger. Welke het fijnst is in gebruik en meer zie je in onze test.

Dyson-steelstofzuiger V8, V10, V15 en Gen5detect kopen

De steelstofzuigers van Dyson zijn onderverdeeld in series, zoals de V12 of V15. De nieuwste serie is de Gen5Detect. Die series verschillen in zuigkracht en accuduur. Het nieuwste model draadloze steelstofzuiger van Dyson is vaak net wat uitgebreider dan de voorganger. Dyson staat bekend om zijn innovaties.

Ze werken allemaal ook als kruimeldief. Je haalt eenvoudigweg de steel van de stofzuiger. Met de kruimelzuiger kun je ook draadloos kruimels van meubels zuigen.

Met de accessoires van Dyson die je op je snoerloze stofzuiger doet kun je nog beter schoonmaken. Zo zijn er speciale meubelborstels en mondstukken voor harde vloeren. Bij sommige modellen heeft dit harde-vloerenmondstuk een lampje, waarmee je stof goed kunt zien liggen als er weinig licht in huis is.

Sommige modellen hebben een schermpje op de steelstofzuiger. Daarop kun je zien hoe goed je reinigt, hoe lang de batterij nog mee gaat en meer.

Dyson-steelstofzuigers getest

Al deze modellen scoren weer anders in de test. We hebben de steelstofzuigers natuurlijk getest op hoe goed ze reinigen. Daarnaast beoordelen we de stofuitstoot, het gebruiksgemak, het energieverbruik en hoeveel lawaai ze maken. We testen ook de dweilfunctie en de kruimeldief.

Wat zijn de voor- en nadelen van een Dyson zonder zak?

Wil je draadloos stofzuigen met een steelstofzuiger van Dyson, maar je weet nog niet welke precies? In onze vergelijker vind je de informatie die je nodig hebt om de draadloze stofzuiger te vinden die bij jou past.

Filter op de eigenschappen die jij belangrijk vindt en vergelijk ze dan op testresultaten en specificaties. Denk bijvoorbeeld aan:

Een lichte steelstofzuiger van maximaal 3 kg: handig als je veel trappen in huis hebt.

Een verwisselbare accu: met een extra accu die je snel kunt wisselen, kun je langer stofzuigen als je een groot huis hebt.

Verlichting op het mondstuk: om beter het stof te zien in hoekjes en onder meubels.

Een mini-turboborstel: helpt om huisdierharen van je bank te stofzuigen.

Ook kun je vergelijken op prijs. En de steelstofzuiger die je kiest kun je meteen bij een webwinkel bestellen. Vergelijk alle Dyson steelstofzuigers en vind het model dat bij jouw huishouden past.