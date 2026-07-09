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Samsung-steelstofzuigers

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Weinig ruimte in huis voor een sledestofzuiger? Een steelstofzuiger van Samsung neemt weinig ruimte in. En je maakt je huis er snel mee schoon. Wij helpen je er een kiezen.

Keuzehulp

  • Samsung Jet 75E Pro VS20B75ADR5
    SamsungJet 75E Pro VS20B75ADR5
    2,6 kg|6 tot 53 minuten|0,83 liter
    Expert review
  • Samsung Bespoke AI Jet Ultra Black VS90F40DEK/WA
    SamsungBespoke AI Jet Ultra Black VS90F40DEK/WA
    3,1 kg|17 tot 92 minuten|0,59 liter
  • Samsung Bespoke AI Jet Lite Complete VS80F28DFP/WA
    SamsungBespoke AI Jet Lite Complete VS80F28DFP/WA
    2,7 kg|9 tot 44 minuten|0,61 liter
  • Samsung Bespoke AI Jet Lite Complete Extra VS80F28DES/WA
    SamsungBespoke AI Jet Lite Complete Extra VS80F28DES/WA
    2,7 kg|9 tot 45 minuten|0,6 liter
  • Samsung Bespoke AI Jet Ultra Mint VS90F40DEM/WA
    SamsungBespoke AI Jet Ultra Mint VS90F40DEM/WA
    3,1 kg|17 tot 92 minuten|0,59 liter
  • Samsung Jet 75E Turbo VS20B75AGR1
    SamsungJet 75E Turbo VS20B75AGR1
    2,6 kg|7 tot 33 minuten|0,83 liter
    Expert review
  • Samsung Jet 75E Multi VS20B75AER4/WA
    SamsungJet 75E Multi VS20B75AER4/WA
    2,6 kg|7 tot 31 minuten|0,83 liter
  • Samsung Jet 60 Turbo / VS15A6031R1/EN
    SamsungJet 60 Turbo / VS15A6031R1/EN
    2,3 kg|7 tot 38 minuten|0,84 liter
    Expert review
  • Samsung Jet 75E Pet VS20B75AGR5
    SamsungJet 75E Pet VS20B75AGR5
    2,6 kg|7 tot 33 minuten|0,83 liter
    Expert review
  • Samsung Jet 75E Complete VS20B75ACR5
    SamsungJet 75E Complete VS20B75ACR5
    2,6 kg|6 tot 32 minuten|0,8 liter
    Expert review
  • Samsung Jet 75E Premium VS20B75A9R5/WA
    SamsungJet 75E Premium VS20B75A9R5/WA
    2,6 kg|7 tot 31 minuten|0,83 liter
  • Samsung Jet 85 Pet VS20C8522TN
    SamsungJet 85 Pet VS20C8522TN
    2,6 kg|10 tot 53 minuten|0,84 liter
  • Samsung Jet 95 Premium VS20C954FTB/WA
    SamsungJet 95 Premium VS20C954FTB/WA
    2,5 kg|10 tot 50 minuten|0,82 liter

    € 500,-

    Richtprijs

Samsung-steelstofzuigers getest

We hebben heel verschillende Samsung draadloze steelstofzuigers getest. En de resultaten blijken erg uiteen te lopen. Niet alleen scoren ze verschillend op zuigprestaties, maar ook op gebruiksgemak en hoe lang je op één acculading kunt zuigen. 

In de vergelijker zie je ook welke steelstofzuiger van Samsung juist goed scoort op het verwijderen van huisdierhaar uit tapijt. Of welke goed zuigt op tapijt of harde vloeren.

Samsung-steelstofzuiger kopen

Een snoerloze steelstofzuiger van Samsung ziet er meestal simpel uit. Ze zijn er in veel kleuren. Je kunt kiezen voor een stofzuiger met kruimeldief die je van de steel kunt halen, of voor een model die je tot kruimelzuiger kunt ombouwen. Deze laatste hebben de motor bovenaan de steel en je haalt de steel eraf om er een kruimeldief van te maken.

Ook kun je kiezen voor een Samsung-steelstofzuiger met verschillende mondstukken of accessoires. Dat zou het schoonmaken van verschillende oppervlakken nog makkelijker moeten maken. 

Samsung-steelstofzuigers vergelijken

Zoek uit welke Samsung-steelstofzuiger het best bij jou past. Is dat er een met de motor bovenaan de steel, of onderaan? Moet hij snel opgeladen zijn? Is het gewicht van belang of de extra mondstukken? Of juist de prijs? Je vindt al deze dingen en meer terug in de vergelijker. Sorteer, filter en vergelijk de Samsung-steelstofzuigers en vind jouw nieuwe aankoop. Je kunt de steelstofzuiger direct bestellen bij een webshop.

Steelstofzuigers per merk