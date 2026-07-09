icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Shark steelstofzuiger

Welke Shark steelstofzuiger komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Shark steelstofzuigers en vergelijk de Shark steelstofzuiger met andere steelstofzuigers.
Laatste update van de test: 9 juli 2026

Keuzehulp

  • Shark IW3612EU Detect Pro
    SharkIW3612EU Detect Pro
    2,9 kg|15 tot 56 minuten|0,42 liter
  • Shark IW3611EU
    SharkIW3611EU
    2,8 kg|11 tot 37 minuten|0,42 liter

    € 285,-

    Richtprijs

  • Shark IZ300EUT
    SharkIZ300EUT
    4 kg|12 minuten in de hoogste stand|1,13 liter
  • Shark IZ380EU
    SharkIZ380EU
    3,9 kg
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Shark IZ400EU
    SharkIZ400EU
    4,0 kg
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Shark IZ300EU
    SharkIZ300EU
    4,0 kg
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Shark IP3251EUT
    SharkIP3251EUT
    3,7 kg
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Shark IZ420EUT
    SharkIZ420EUT
    4 kg
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Steelstofzuigers per merk