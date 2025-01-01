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PhilipsXC3133/01 3000 series

In de uitvoering
  • Gewicht stofzuiger:  2,5 kg
  • Gebruiksduur:  12 tot 47 minuten
  • Inhoud stofbak:  0,51 liter

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Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid
Gebruik als kruimeldief
Dweilfunctie

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Let op: voor deze steelstofzuiger loopt een terugroepactie. Door een defect in een onderdeel van de batterij kan er oververhitting optreden. Als je batterij onderdeel is van de terugroepactie, dan raden wij je aan de stofzuiger niet meer gebruiken totdat je de nieuwe batterij hebt ontvangen. Op de site van Philips kun je controleren of jouw steelstofzuiger dit probleem heeft en kun je kosteloos een nieuwe batterij bestellen: https://www.philips.nl/c-w/support-home/recall/cordless-vacuum-2000-3000-battery. Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,51 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 2 snelheden. De stofzuiger weegt 2,5 kg. De kruimeldief weegt 1,3 kg. Er wordt geen mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en een mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: Geen. Er zit een lampje voor op het mondstuk.

Samenvatting

Gewicht stofzuiger
2,5 kg
Gebruiksduur
12 tot 47 minuten
Inhoud stofbak
0,51 liter
Gemeten gebruiksduur in de maximale stand
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Gemeten gebruiksduur in minimale stand
47 minuten in de laagste stand

Prijzen