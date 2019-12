Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Uit het merkenonderzoek van de Consumentenbond kwam naar voren dat consumenten de prijs-kwaliteitverhouding van hun Nilfisk vaak zeer goed vinden, vaker dan eigenaars van de meeste andere merken. De geteste Nilfisk Coupé Néo Parquet behoort tot de goedkopere van de door ons geteste modellen. Hoe goed de kwaliteit van deze stofzuiger is, kunt u afleiden uit de testresultaten in onze productvergelijker. Alvast een tipje van de sluier: het zuigen van stof uit kieren is niet het sterkste punt van deze stofzuiger. Zuigen van harde vloeren gaat de Coupé Néo Parquet, zoals de naam al doet vermoeden, een stuk beter af. Op trappen vond ons testpanel deze Nilfisk maar een onhandig apparaat en het werkbereik is kleiner dan de meeste van de geteste stofzuigers. Prettig is dat accessoires opgeborgen kunnen worden in de behuizing van de stofzuiger. Bekijk de overige voor- en nadelen in onze vergelijker.