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Siemens stofzuiger

Welke Siemens stofzuiger komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Siemens stofzuigers en vergelijk de Siemens stofzuiger met andere stofzuigers.
Laatste update van de test: 9 juli 2026

Keuzehulp

  • Siemens VSZ1RK212
    SiemensVSZ1RK212
    Stofzak|8 m (bereik)|4,4 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Siemens VSZ3MULTI
    SiemensVSZ3MULTI
    Stofzak|10 m (bereik)|4,9 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Siemens VS06C100
    SiemensVS06C100
    Stofzak|9 m (bereik)|4,9 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Siemens VSZ 3 A 212
    SiemensVSZ 3 A 212
    Stofzak|10 m (bereik)|5,4 kg
  • Siemens VS07NXTRM
    SiemensVS07NXTRM
    Stofzak|10 m (bereik)|5,6 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Siemens VS07G1666
    SiemensVS07G1666
    Stofzak|10 m (bereik)|5,6 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Siemens VSQ4GP1265
    SiemensVSQ4GP1265
    Stofzak|10 m (bereik)|4,7 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Siemens VSQ4G2122
    SiemensVSQ4G2122
    Stofzak|10 m (bereik)|4,7 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Siemens VSZ3XTRM
    SiemensVSZ3XTRM
    Stofzak|10 m (bereik)|4,3 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Siemens VSZ41466
    SiemensVSZ41466
    Stofzak|10 m (bereik)|4,8 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Siemens VS06GP1267 Green Power Edition
    SiemensVS06GP1267 Green Power Edition
    Stofzak|10 m (bereik)|4,4 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Siemens VS06A111
    SiemensVS06A111
    Stofzak|9 m (bereik)|5,9 kg
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Siemens VS06B112A zwart
    SiemensVS06B112A zwart
    Stofzak|9 m (bereik)|5,9 kg
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Siemens VS06A110
    SiemensVS06A110
    Stofzak|9 m (bereik)|5,9 kg
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Siemens VSZ3XTRM11
    SiemensVSZ3XTRM11
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Stofzuigers per merk