Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens VSQ4G2122 is duurder dan de Beste uit de Test Siemens en scoort lager. Zuigen van kieren of huisdierharen of langs plinten gaat redelijk.Hij is een redelijk te gebruiken stofzuiger met een automatische snoeropwikkeling. Trappen en onder laag meubilair zuigen is lastig voor deze stofzuiger.