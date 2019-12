Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens VSZ3XTRM is zeker geen slechte zuiger. In onze vergelijker kun je zien hoe goed deze stofzuiger de verschillende ondergronden in onze tests wist schoon te zuigen. Eén ding verklappen we alvast: deze stofzuiger weet het stof langs plinten en randen zeer goed op te zuigen, zonder dat je het standaard mondstuk hoeft te vervangen door een ander mondstuk. Al zijn er stofzuigers die dit nog beter doen. Een ander pluspunt van deze stofzuiger: deze Siemens weet het opgezogen stof zeer goed vast te houden en krijgt dan ook een hoog cijfer voor stofuitstoot. Het cijfer voor energiegebruik is echter een stuk lager. Diverse stofzuigers gebruiken minder energie voor het zuigen. In onze vergelijker is ook te zien dat energiezuinige modellen zeker niet achter hoeven te blijven qua zuigprestaties. Met 5,9 kilogram is de VSZ3XTRM één van de lichtere modellen uit onze test.