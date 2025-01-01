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SiemensVS06GP1267 Green Power Edition

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Stofzak
  • Werkbereik / actieradius:  10 m (bereik)
  • Gewicht:  4,4 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Professioneel getest

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Een stofzuiger met de naam Siemens VS06GP1267 Green Power Edition moet wel energiezuinig zijn. Of dat ook echt zo is, kun je lezen in onze uitgebreide testresultaten. Behalve op het energieverbruik testen we stofzuigers op vele andere aspecten. Heel belangrijk is uiteraard hoe goed hij zuigt. Dat ligt bij deze Siemens een beetje aan het onderwerp van zijn activiteit. Op harde vloeren presteert hij bijvoorbeeld zeer goed. Beter dan veel andere modellen uit de zelfde, gemiddelde prijsklasse. Bij enkele andere zuigtests zijn de resultaten echter minder positief. Deze 1200 Watt stofzuiger is uitgerust met een apart vak voor accessoires. Dat is handig als je een hekel hebt aan rondslingerende opzetstukken. Qua bedieningsknoppen hebben we wel gebruiksvriendelijkere modellen getest. Op dit gebied scoort hij duidelijk minder dan een groot aantal andere door ons geteste stofzuigers.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Stofzak
Werkbereik / actieradius
10 m (bereik)
Gewicht
4,4 kg
Minimale buislengte
61 cm
Maximale buislengte
98 cm