Siemens VS07G1666

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Na jarenlang beste koop te zijn geweest hebben we hem opnieuw een keer getest. Hij is iets lichter en heeft een grotere zakcapaciteit en een parketborstel. Hij zuigt goed op tapijt en harde vloeren en kan huisdierharen goed aan. Prettig is dat hij onder lage meubels te gebruiken is.