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Bestron stofzuiger

Welke Bestron stofzuiger komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Bestron stofzuigers en vergelijk de Bestron stofzuiger met andere stofzuigers.
Laatste update van de test: 9 juli 2026

Keuzehulp

  • Bestron ABL 830RB Puro Plus
    BestronABL 830RB Puro Plus
    Zakloos|8 m (bereik)|3,6 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Bestron ABG350BGE Acurato Plus
    BestronABG350BGE Acurato Plus
    Stofzak|8 m (bereik)|4,4 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Bestron ABL 830WB Puro Plus
    BestronABL 830WB Puro Plus
    Zakloos|8 m (bereik)|3,6 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Bestron ABG350WSE Acurato Plus
    BestronABG350WSE Acurato Plus
    Stofzak|8 m (bereik)|4,4 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Bestron ABG350BSE Acurato Plus
    BestronABG350BSE Acurato Plus
    Stofzak|8 m (bereik)|4,4 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Bestron ABG350RSE Acurato Plus
    BestronABG350RSE Acurato Plus
    Stofzak|8 m (bereik)|4,4 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Bestron AMC970BRE
    BestronAMC970BRE
    Zakloos|9 m (bereik)|6,5 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Bestron ABG200BB
    BestronABG200BB
    Stofzak|7 m (bereik)|4,3 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Bestron ABL800WO Puro
    BestronABL800WO Puro
    Zakloos|7 m (bereik)|3,5 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Bestron ABG200GB
    BestronABG200GB
    Stofzak|7 m (bereik)|4,3 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Bestron ABL800WB Puro
    BestronABL800WB Puro
    Zakloos|7 m (bereik)|3,5 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Bestron ABG200YB
    BestronABG200YB
    Stofzak|7 m (bereik)|4,3 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Bestron ABL800WG Puro
    BestronABL800WG Puro
    Zakloos|7 m (bereik)|3,5 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Bestron ABL900BRE Ecosenzo
    BestronABL900BRE Ecosenzo
    Zakloos|8 m (bereik)|2,2 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Bestron ABL900SBE
    BestronABL900SBE
    Zakloos|8 m (bereik)|2,2 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Bestron ABL900SPE Ecosenzo
    BestronABL900SPE Ecosenzo
    Stofzak|8 m (bereik)|2,2 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Bestron A3000EZ
    BestronA3000EZ
    Zakloos|8 m (bereik)|6,1 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Bestron A1400S
    BestronA1400S
    Zakloos|7 m (bereik)|3,3 kg

    Prijs niet beschikbaar

Stofzuigers per merk