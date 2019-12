Bestron ABL 830WB Puro Plus

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze blauwwitte, zakloze ABL830WB Puro Plus is gelijk aan de ABL830WB Puro plus met alleen een verschil in kleur. Het is een zeer eenvoudig en compact model zonder telescopische zuigbuis, zuigkrachtregeling en snoeropwinding. Met een motorvermogen van 700 watt, gewicht van nog geen 4 kg en een werkbereik van 7,5 m. Wordt geleverd met een 2-in-1 hulptuk kierenzuigmond en kleine borstel die je aan de handgreep kan bevestigen.