Bestron ABG350BGE Acurato Plus

Deze blauwe, lichtgewicht ABG350BGE Acurato Plus met zak is gelijk aan de andere ABG 350 modellen uit de Acurato Plus serie, met alleen een verschil in kleur. De modellen hebben een motorvermogen van 700 Watt en worden geleverd met een combinatiezuigmond, een 2-in-1 hulptuk kierenzuigmond en kleine borstel en 3 extra mondstukken. De hulpstukken kun je aan de zuigbuis bevestigen. Beperkt werkbereik van nog geen 8 meter.