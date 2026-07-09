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Dirt Devil stofzuiger

Welke Dirt Devil stofzuiger komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Dirt Devil stofzuigers en vergelijk de Dirt Devil stofzuiger met andere stofzuigers.
Laatste update van de test: 9 juli 2026

Keuzehulp

  • Dirt Devil Ultima Power Parket DD2720-1
    Dirt DevilUltima Power Parket DD2720-1
    Zakloos|8 m (bereik)|5,5 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Dirt Devil Pickup Power Hond & Kat DD2750-1
    Dirt DevilPickup Power Hond & Kat DD2750-1
    Zakloos|7 m (bereik)|5,7 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Dirt Devil Ultima Power Parket DD2720-3
    Dirt DevilUltima Power Parket DD2720-3
    Zakloos|8 m (bereik)|5,5 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Dirt Devil Ultima Power DD2720-4
    Dirt DevilUltima Power DD2720-4
    Zakloos|8 m (bereik)|5,5 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Dirt Devil Ultima Power Hond & Kat DD2720-5
    Dirt DevilUltima Power Hond & Kat DD2720-5
    Zakloos|8 m (bereik)|5,5 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Dirt Devil Pickup Power DD2750-0
    Dirt DevilPickup Power DD2750-0
    Zakloos|7 m (bereik)|5,7 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Dirt Devil Ultima Power DD2720-2
    Dirt DevilUltima Power DD2720-2
    Zakloos|8 m (bereik)|5,5 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Dirt Devil Rebel 34 Parquet DD2424-1
    Dirt DevilRebel 34 Parquet DD2424-1
    Zakloos|9 m (bereik)|5,8 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Dirt Devil Rebel 35 Parquet DD2425-5
    Dirt DevilRebel 35 Parquet DD2425-5
    Zakloos|9 m (bereik)|6,1 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Dirt Devil Rebel 34 Pet DD2424-3
    Dirt DevilRebel 34 Pet DD2424-3
    Zakloos|9 m (bereik)|5,8 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Dirt Devil Rebel 35 Pet DD2425-3
    Dirt DevilRebel 35 Pet DD2425-3
    Zakloos|9 m (bereik)|6,1 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Dirt Devil Rebel 35 DD2425-0
    Dirt DevilRebel 35 DD2425-0
    Zakloos|9 m (bereik)|6,1 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Dirt Devil Rebel 35 Parquet DD2425-1
    Dirt DevilRebel 35 Parquet DD2425-1
    Zakloos|9 m (bereik)|6,1 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Dirt Devil Rebel 34 DD2424-0
    Dirt DevilRebel 34 DD2424-0
    Zakloos|9 m (bereik)|5,8 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Dirt Devil DD2226-0 Rebel 26
    Dirt DevilDD2226-0 Rebel 26
    Zakloos|9 m (bereik)|6,7 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Dirt Devil DD2226-3 Rebel 26 Reach
    Dirt DevilDD2226-3 Rebel 26 Reach
    Zakloos|11 m (bereik)|6,7 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Dirt Devil DD2226-5 Rebel 26 Total Home
    Dirt DevilDD2226-5 Rebel 26 Total Home
    Zakloos|11 m (bereik)|6,7 kg

    Prijs niet beschikbaar

  • Dirt Devil DD7276-3 Rebel 76 PET
    Dirt DevilDD7276-3 Rebel 76 PET
    Stofzak|9 m (bereik)|6,5 kg

    Prijs niet beschikbaar

Stofzuigers per merk