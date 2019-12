Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zwart/rode, zakloze Dirt Devil Ultima Power DD2720-2 heeft een motorvermogen van 800W. Dit model is gelijk aan de andere modellen in de Ultima Power serie, maar verschilt in kleur en accessoires. De Parket versie wordt geleverd met een extra harde vloerenborstel en de Hond & Kat versie heeft een harde vloerenbosrstel en een mini-turboborstel als extra. Alleen gezien bij Bol.com.