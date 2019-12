Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zilverkleurige, zakloze Dirt Devil DD2226-5 Rebel 26 Total Home wordt geleverd met een parketborstel en mini-turboborstel. De hulpstukken kunnen niet in de stofzuiger worden opgeborgen. Met een motorvermogen van 550 watt en een geluidsniveau van 75dB. Dit model is gelijk aan de zwart-rode Dirt Devil DD2226-3 Rebel 26 Reach, maar heeft geen mini-turboborstel. Dit model lijkt ook op de DD2226-0 Rebel 26, maar verschilt in kleur, snoerlengte en wordt geleverd zonder parketborstel en mini-turboborstel. Weegt bijna 7 kg en heeft bijna 11 meter werkbereik.