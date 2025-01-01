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Dirt DevilDD2226-5 Rebel 26 Total Home

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Zakloos
  • Werkbereik / actieradius:  11 m (bereik)
  • Gewicht:  6,7 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze zilverkleurige, zakloze Dirt Devil DD2226-5 Rebel 26 Total Home wordt geleverd met een parketborstel en mini-turboborstel. De hulpstukken kunnen niet in de stofzuiger worden opgeborgen. Met een motorvermogen van 550 watt en een geluidsniveau van 75dB. Dit model is gelijk aan de zwart-rode Dirt Devil DD2226-3 Rebel 26 Reach, maar heeft geen mini-turboborstel. Dit model lijkt ook op de DD2226-0 Rebel 26, maar verschilt in kleur, snoerlengte en wordt geleverd zonder parketborstel en mini-turboborstel. Weegt bijna 7 kg en heeft bijna 11 meter werkbereik.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Zakloos
Werkbereik / actieradius
11 m (bereik)
Gewicht
6,7 kg
Minimale buislengte
47 cm
Maximale buislengte
75 cm