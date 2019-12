Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zwart-rode, zakloze Dirt Devil DD2226-3 Rebel 26 Reach wordt geleverd met een parketborstel. Hulpstukken kunnen niet in de stofzuiger opgeborgen worden. Met een motorvermogen van 550 watt en een geluidsniveau van 75dB. Dit model is gelijk aan de Dirt Devil DD2226-5 Rebel 26 Total Home, maar verschilt in kleur en de Total Home versie heeft een mini-turboborstel als extra. Dit model lijkt ook op de DD2226-0 Rebel 26, maar verschilt in kleur, snoerlengte en de Rebel 26 wordt geleverd zonder parketborstel. Weegt bijna 7 kg en heeft bijna 11 meter werkbereik.