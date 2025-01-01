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Dirt DevilDD2226-0 Rebel 26

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Zakloos
  • Werkbereik / actieradius:  9 m (bereik)
  • Gewicht:  6,7 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze zakloze Dirt Devil DD2226-0 Rebel 26 Reach wordt geleverd met een combinatiezuigmond. Hulpstukken kunnen niet in de stofzuiger opgeborgen worden. Met een motorvermogen van 550 watt en een geluidsniveau van 75dB. Dit model lijkt op de Dirt Devil DD2226-5 Rebel 26 Total Home, maar verschilt in kleur, snoerlengte en de Total Home versie heeft een mini-turboborstel en parketborstel. Dit model lijkt ook op de DD2226-3 Rebel 26 Reach, maar verschilt in kleur, snoerlengte en wordt geleverd met parketborstel. Weegt bijna 7 kg en heeft bijna 9 meter werkbereik.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Zakloos
Werkbereik / actieradius
9 m (bereik)
Gewicht
6,7 kg
Minimale buislengte
46 cm
Maximale buislengte
75 cm