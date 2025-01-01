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ElectroluxZUSG3000 Ultra Silencer Green

Prijs niet beschikbaar

  • Met zak of zakloos?:  Stofzak
  • Werkbereik / actieradius:  12 m (bereik)
  • Gewicht:  7,3 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Stof en vuil opzuigen
Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Met een naam als Electrolux Ultra Silencer Green ZUSG3000 moet deze 1250 Watt stofzuiger wel stil èn energiezuinig zijn. En stil is hij zeker. Hij krijgt tijdens onze uitvoerige tests een goede score voor dit aspect. Er zijn nog stillere modellen te vinden in onze database, maar veel zijn het er niet. Maar is hij inderdaad ook groen? Dat kun je nalezen in ons uitgebreide testoverzicht. De Ultra Silencer Green ZUSG3000 is een van de duurdere machines die we getest hebben. We verwachten daarom ook wel iets van de zuigprestaties. Hier stelt hij wat teleur. Vergeleken met enkele gelijk geprijsde modellen blijft hij achter. Zonder overigens echt slecht te presteren. Vooral met tapijt heeft hij wat meer moeite dan de gemiddelde stofzuiger. Dat is dus wel iets om rekening mee te houden. Als je tapijt in je woning hebt, kan het lonen om nog even verder te zoeken in onze testresultaten.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Stofzak
Werkbereik / actieradius
12 m (bereik)
Gewicht
7,3 kg
Minimale buislengte
61 cm
Maximale buislengte
87 cm