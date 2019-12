Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Electrolux UltraOne Z8820 is een van de duurdere modellen die wij uitvoerig hebben getest. Niet de duurste trouwens, er zijn modellen waar je nog meer voor betaalt. Of die allemaal net zo goed presteren als deze 8,8 kilo zware Electrolux, kun je opzoeken via onze productvergelijker. Feit is in elk geval dat de UltraOne Z8820 goede zuigprestaties biedt. Zo zijn er weinig stofzuigers die beter stof uit kieren weten te krijgen. Ook wat stofuitstoot betreft zijn er weinig stofzuigers die een betere score krijgen in onze tests. Dit model heeft een vermogen van 2200 Watt. Hij gebruikt dus relatief veel energie. Op dit punt krijgt hij van ons een matige score. Of dit apparaat geschikt voor je is, blijft een afweging tussen prestaties en energiekosten. Qua gebruiksgemak heeft dit model zowel een aantal plus- als minpunten. Hierover kan onze productvergelijker je meer informatie geven.