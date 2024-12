Philips-stofzuigers getest

In een laboratorium testen we alle stofzuigers streng op hoe goed ze stof, haren en kruimels van verschillende vloeren zuigen. Ook kijken we hoeveel energie ze daarbij gebruiken en hoeveel lawaai ze maken. De resultaten van de Philips-stofzuigers in deze test zie je hier. Zo helpen we je de beste Philips-stofzuiger te vinden. Je ziet stofzuigers uit verschillende series: van de 3000-serie tot de 9000-serie.

Philips-stofzuiger kopen

Je wilt een stofzuiger van Philips kopen, maar weet nog niet precies welke. We helpen je kiezen.

Belangrijk is wat voor soort stofzuiger het best bij je past: een zakloze of één met zak. Bij een zakloze stofzuiger bespaar je op stofzakken, maar kom je meer in aanraking met stof. Dat kan vervelend zijn bij een stofallergie. Ook maakt een zakloze stofzuiger vaak meer lawaai dan een met zak.

Daarnaast is het soort vloeren dat je in huis hebt een belangrijke factor. Sommige stofzuigers zijn beter in het zuigen van harde vloeren en anderen in het zuigen van tapijt. Ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwdlidmaatschap kun je filteren op die scores.

Heb je maar weinig plek om de stofzuiger op te bergen, dan kies je voor een compacte stofzuiger. Heb je juist een groot huis en wil je niet steeds van stopcontact hoeven wisselen? Kies dan een Philips-stofzuiger met groot werkbereik.

Philips-stofzuigers vergelijken

In onze vergelijker kun je filteren op de testresultaten en eigenschappen die voor jou van belang zijn. De overgebleven stofzuigers vergelijk je met elkaar. Je kunt ze vergelijken op zaken als stofuitstoot en gebruiksgemak. Of op meegeleverde accessoires en inhoud van de stofzak of stofbak. Door ze te vergelijken vind je uiteindelijk de Philips-stofzuiger die het beste bij jou past.