We testen stofzuigers in een lab onder meer op hoeveel en hoe vervelend geluid ze maken. Hier zie je de stilste stofzuigers.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap zie je de beste producten in deze en andere categorieën. Je krijgt ook toegang tot de tests en expert reviews van alle andere producten.

Stille stofzuigers getest

In onze tests vergelijken we verschillende stofzuigers op geluid, gebruiksgemak en stofopname. Merken zoals Miele, Philips en AEG hebben modellen met een lager geluidsniveau. We meten hoeveel decibel een stofzuiger produceert en beoordelen hoe storend het geluid is. Natuurlijk testen we ook hoe goed hij stof en vuil opzuigt van harde vloeren en tapijt.

Stille stofzuigers zijn er met zak en zonder zak. Een stofzuiger zonder zak is handig omdat je geen nieuwe zakken hoeft te kopen. Een stofzuiger met zak is vaak eenvoudig te legen en houdt stof beter vast, wat fijn is als je gevoelig bent voor stof.

Een stille stofzuiger kopen

Bij het kopen van een stille stofzuiger is het belangrijk om te letten op je wensen. Zoek je een stofzuiger zonder zak? Dan zijn er modellen van Bosch en Rowenta die je gemakkelijk kunt legen. Liever een stofzuiger met zak? AEG, Bosch en Miele bieden stofzuigers met stofzak die geschikt kunnen zijn voor jouw huishouden.

Let ook op extra functies zoals verstelbare telescoopbuis of een HEPA-filter. Een filter kan fijnstof uit de lucht halen en bijdragen aan een schoner huis. Kijk daarnaast naar het gewicht en de wendbaarheid van de stofzuiger, zodat je hem makkelijk kunt gebruiken.

Stille stofzuigers vergelijken

In deze vergelijker zie je de stilste stofzuigers. Door ze met elkaar te vergelijken op andere testresultaten en specificaties zie je welke het beste bij jouw situatie past. Je kunt de stille stofzuigers vergelijken op eigenschappen zoals werkbereik, energiegebruik en of ze een stofzak hebben.

Zo vind je snel de beste stille stofzuiger die past bij jouw schoonmaakbehoeften.