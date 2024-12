Miele-stofzuigers getest

We testen regelmatig stofzuigers van Miele in een lab. Daar beoordelen we de stofzuigers van Miele en andere merken op het zuigen van stof, haren en vuil van harde vloeren en tapijt.

We beoordelen ook het lawaai dat ze daarbij maken, en hoeveel energie ze gebruiken. Ten slotte bekijken we ook het gebruiksgemak en de duurzaamheid van de stofzuigers. Met al deze informatie kies je de beste Miele-stofzuiger voor jouw huis.

Miele-stofzuiger kopen

Let op deze zaken als je een Miele-stofzuiger gaat kopen:

Met zak of zonder zak.

Vooral voor harde vloeren of tapijt.

Compacte stofzuiger of grote opvangbak/stofzak.

Met een Miele-stofzuiger zonder zak bespaar je op de extra kosten voor stofzuigzakken. Wel kom je bij het leeggooien van de stofbak meer in aanraking met stof. Dat kan vervelend zijn als je een stofallergie hebt.

Heb je in huis vooral tapijt? Of juist harde vloeren? Je kunt in de vergelijker zien welke Miele-stofzuigers beter zijn in het zuigen van tapijt en welke in het zuigen van harde vloeren.

Een stofzuiger met een grote opvangbak of grote stofzak hoef je minder vaak te legen. Een compacte stofzuiger berg je makkelijk op. Maar compacte stofzuigers hebben vaak geen grote opvang.

Een Miele stofzuiger kun je kopen bij de plaatselijke elektronicawinkel, of online. Veel winkels kunnen je ook helpen met het vinden van nieuwe onderdelen voor je Miele-stofzuiger.

Miele-stofzuigers vergelijken

Voordat je een nieuwe Miele-stofzuiger gaat kopen vergelijk je ze in onze vergelijker. Bijvoorbeeld op de testresultaten. Maar ook op de specificaties die jij belangrijk vindt. Zoals de grootte, het werkbereik, en de meegeleverde onderdelen. En natuurlijk de prijs. Je ziet in de vergelijker ook meteen welke Miele-stofzuiger de beste aanbieding heeft.