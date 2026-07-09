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Stofzuigers zonder zak

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Met een stofzuiger zonder zak bespaar je de kosten van stofzakken. Kies bij ons de beste stofzuiger zonder stofzak door ze hier te vergelijken.

Keuzehulp

  • Wisberg BL8000 Power Pro
    WisbergBL8000 Power Pro
    Zakloos|12 m (bereik)|8,4 kg
  • Emerio VCE-108278.10
    EmerioVCE-108278.10
    Zakloos|7 m (bereik)|4,4 kg
  • AEG AL31C1DG 3000 Clean
    AEGAL31C1DG 3000 Clean
    Zakloos|8 m (bereik)|5,9 kg
  • AEG AL51C2SW 5000 Clean
    AEGAL51C2SW 5000 Clean
    Zakloos|9 m (bereik)|6,1 kg
  • AEG AL51A3LDB 5000 Animal
    AEGAL51A3LDB 5000 Animal
    Zakloos|9 m (bereik)|6,1 kg
  • Bosch BGS7PET1
    BoschBGS7PET1
    Zakloos|11 m (bereik)|8,2 kg
  • Philips XB1142/10 1000 Series
    PhilipsXB1142/10 1000 Series
    Zakloos|9 m (bereik)|4,7 kg
  • Miele Boost CX1 Cat&Dog PowerLine SNCF0
    MieleBoost CX1 Cat&Dog PowerLine SNCF0
    Zakloos|10 m (bereik)|7,5 kg
  • Miele Boost CX1 Parquet PowerLine SNCF0
    MieleBoost CX1 Parquet PowerLine SNCF0
    Zakloos|10 m (bereik)|7,5 kg
  • Philips PowerPro Compact FC9332/09
    PhilipsPowerPro Compact FC9332/09
    Zakloos|9 m (bereik)|5,8 kg
  • Philips PowerPro Compact FC9333/09
    PhilipsPowerPro Compact FC9333/09
    Zakloos|9 m (bereik)|5,8 kg
  • Philips PowerPro Compact FC9331/09
    PhilipsPowerPro Compact FC9331/09
    Zakloos|9 m (bereik)|5,8 kg
  • Bosch BGC05AAA1 Serie 2
    BoschBGC05AAA1 Serie 2
    Zakloos|9 m (bereik)|5,6 kg
  • Bosch BGS05A222 Serie 2
    BoschBGS05A222 Serie 2
    Zakloos|9 m (bereik)|5,8 kg
  • Bosch BGS05A220 Serie 2
    BoschBGS05A220 Serie 2
    Zakloos|9 m (bereik)|5,6 kg
  • Bosch BGC05AAA2 Serie 2
    BoschBGC05AAA2 Serie 2
    Zakloos|9 m (bereik)|5,8 kg
  • Bosch BGS05A322 Serie 2
    BoschBGS05A322 Serie 2
    Zakloos|9 m (bereik)|5,8 kg
  • Rowenta RO2910 Swift Power Cyclonic
    RowentaRO2910 Swift Power Cyclonic
    Zakloos|8 m (bereik)|4,8 kg

Stofzuigers zonder zak getest  

Wij hebben stofzuigers zonder zak in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Natuurlijk beoordelen we hoe goed de stofzuiger zuigt op harde vloeren en tapijt, met hoeveel lawaai hij dat doet en hoeveel stof hij uitstoot. Dat laatste is vooral belangrijk voor mensen met allergieën.

We testen de stofzuigers ook op het energiegebruik en hoe makkelijk ze in het gebruik zijn. We testen veel verschillende en vooral populaire merken, zoals Rowenta, Miele, Samsung, Philips, AEG en Bosch.

Stofzuiger zonder zak kopen

Een stofzuiger zonder zak scheelt je losse stofzakken kopen. Voordat je er zo een koopt, is het wel handig op een aantal dingen te letten. Bijvoorbeeld op de eigenschappen van de stofzuiger.

Bij een stofzuiger zonder zak moet je regelmatig de stofcontainer legen. Hoe groter de opvangbak, hoe minder vaak dat hoeft. Wel kom je zo met stof in aanraking, dus is het niet ideaal als je allergisch bent. 

Een stofzuiger zonder zak maakt over het algemeen wat meer lawaai dan een stofzuiger met zak.

Twijfel je nog tussen een steelstofzuiger en een stofzuiger zonder zak? Er zijn wat verschillen.

Een stofzuiger zonder zak heeft:

  • Een grotere opvangbak.
  • Hogere zuigkracht.
  • Geen batterij (dus raakt niet leeg).
  • Meer gewicht en omvang.
  • Kan meer grof vuil opzuigen.

Stofzuigers zonder zak vergelijken

Om de beste koop stofzuiger zonder zak  te vinden vergelijk je ze hier op mogelijkheden en eigenschappen. Bekijk het werkbereik, opbergen, snoeropwikkeling en wat een goedkope stofzuiger zonder stofzak is. Heb je een lidmaatschap Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd? Dan kun je de stofzuigers ook op testresultaten vergelijken. 

Stofzuigers per merk