Met een stofzuiger zonder zak bespaar je de kosten van stofzakken. Kies bij ons de beste stofzuiger zonder stofzak door ze hier te vergelijken.

Stofzuigers zonder zak getest

Wij hebben stofzuigers zonder zak in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Natuurlijk beoordelen we hoe goed de stofzuiger zuigt op harde vloeren en tapijt, met hoeveel lawaai hij dat doet en hoeveel stof hij uitstoot. Dat laatste is vooral belangrijk voor mensen met allergieën.

We testen de stofzuigers ook op het energiegebruik en hoe makkelijk ze in het gebruik zijn. We testen veel verschillende en vooral populaire merken, zoals Rowenta, Miele, Samsung, Philips, AEG en Bosch.

Stofzuiger zonder zak kopen

Een stofzuiger zonder zak scheelt je losse stofzakken kopen. Voordat je er zo een koopt, is het wel handig op een aantal dingen te letten. Bijvoorbeeld op de eigenschappen van de stofzuiger.

Bij een stofzuiger zonder zak moet je regelmatig de stofcontainer legen. Hoe groter de opvangbak, hoe minder vaak dat hoeft. Wel kom je zo met stof in aanraking, dus is het niet ideaal als je allergisch bent.

Een stofzuiger zonder zak maakt over het algemeen wat meer lawaai dan een stofzuiger met zak.

Twijfel je nog tussen een steelstofzuiger en een stofzuiger zonder zak? Er zijn wat verschillen.

Een stofzuiger zonder zak heeft:

Een grotere opvangbak.

Hogere zuigkracht.

Geen batterij (dus raakt niet leeg).

Meer gewicht en omvang.

Kan meer grof vuil opzuigen.

Stofzuigers zonder zak vergelijken

Om de beste koop stofzuiger zonder zak te vinden vergelijk je ze hier op mogelijkheden en eigenschappen. Bekijk het werkbereik, opbergen, snoeropwikkeling en wat een goedkope stofzuiger zonder stofzak is. Heb je een lidmaatschap Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd? Dan kun je de stofzuigers ook op testresultaten vergelijken.