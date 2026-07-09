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Stofzuigers met parketborstel

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Als je veel houten vloeren in huis hebt, wil je ze goed verzorgen. Een stofzuiger met parketborstel voorkomt krassen op je houten vloer. Dat komt doordat de borstel zachtere haren heeft dan een standaard zuigmond.

Keuzehulp

  • Wisberg BL8000 Power Pro
    WisbergBL8000 Power Pro
    Zakloos|12 m (bereik)|8,4 kg
  • Rowenta RO3950 Compact Power Parquet
    RowentaRO3950 Compact Power Parquet
    Stofzak|9 m (bereik)|4,9 kg
  • Bosch BGB8PET3A
    BoschBGB8PET3A
    Stofzak|15 m (bereik)|7,1 kg
  • AEG AL51C2SW 5000 Clean
    AEGAL51C2SW 5000 Clean
    Zakloos|9 m (bereik)|6,1 kg
  • AEG AL51A3LDB 5000 Animal
    AEGAL51A3LDB 5000 Animal
    Zakloos|9 m (bereik)|6,1 kg
  • Miele Guard L1 Comfort (XL)
    MieleGuard L1 Comfort (XL)
    Stofzak|12 m (bereik)|6,7 kg
  • Miele Guard S1 Parquet Flex
    MieleGuard S1 Parquet Flex
    Stofzak|11 m (bereik)|5,7 kg
  • Miele Guard M1 Parquet Flex
    MieleGuard M1 Parquet Flex
    Stofzak|11 m (bereik)|6,7 kg

    € 290,-

    Richtprijs

  • Bosch BGL41BA3H
    BoschBGL41BA3H
    Stofzak|11 m (bereik)|5,3 kg
  • Bosch BGL41GR3H
    BoschBGL41GR3H
    Stofzak|11 m (bereik)|5,3 kg
  • Bosch BGL41POW2H
    BoschBGL41POW2H
    Stofzak|11 m (bereik)|5,6 kg
  • Numatic Henry Home Compact HVH160-11
    NumaticHenry Home Compact HVH160-11
    Stofzak|13 m (bereik)|6,8 kg
  • Miele Boost CX1 Parquet PowerLine SNCF0
    MieleBoost CX1 Parquet PowerLine SNCF0
    Zakloos|10 m (bereik)|7,5 kg
  • Philips PowerPro Compact FC9332/09
    PhilipsPowerPro Compact FC9332/09
    Zakloos|9 m (bereik)|5,8 kg
  • Philips PowerPro Compact FC9333/09
    PhilipsPowerPro Compact FC9333/09
    Zakloos|9 m (bereik)|5,8 kg
  • Philips PowerPro Compact FC9331/09
    PhilipsPowerPro Compact FC9331/09
    Zakloos|9 m (bereik)|5,8 kg
  • Bosch BGS05A222 Serie 2
    BoschBGS05A222 Serie 2
    Zakloos|9 m (bereik)|5,8 kg
  • Bosch BGC05AAA2 Serie 2
    BoschBGC05AAA2 Serie 2
    Zakloos|9 m (bereik)|5,8 kg

Stofzuigers met parketborstel getest  

Wij hebben stofzuigers voor houten vloeren in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Natuurlijk beoordelen we hoe goed de stofzuiger zuigt op verschillende ondergronden, waaronder dus harde vloeren. We beoordelen ook hoeveel lawaai hij maakt en hoeveel stof hij uitstoot. En we testen de stofzuigers op gebruiksgemak en energiegebruik.

In de test zitten stofzuigers van Bosch, Miele, Samsung, Philips, AEG, Rowenta en vele andere merken stofzuigers.

Stofzuiger met parketborstel kopen

Als je een stofzuiger voor je parketvloer gaat kopen, kun je op een aantal dingen letten. Niet alleen of hij een parketborstel heeft, maar bijvoorbeeld ook welke andere accessoires bij de stofzuiger geleverd worden. En natuurlijk de kwaliteiten van de stofzuiger. Wij helpen je de beste koop stofzuiger voor houten vloeren te vinden.

Stofzuigers met parketborstel vergelijken

Vergelijk de stofzuigers met parketborstel op de verschillende functies en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op werkbereik, opbergen en snoeropwikkeling. Ook kun je vergelijken op prijs, dan zie je goedkope stofzuigers voor houten vloeren.

Met een lidmaatschap Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd zie je in de vergelijker ook welke stofzuigers we aanbevelen voor harde vloeren op basis van testresultaten. Zo helpen we jou de beste stofzuiger voor je houten vloer te kopen.

Stofzuigers per merk