Als je veel houten vloeren in huis hebt, wil je ze goed verzorgen. Een stofzuiger met parketborstel voorkomt krassen op je houten vloer. Dat komt doordat de borstel zachtere haren heeft dan een standaard zuigmond.

Stofzuigers met parketborstel getest

Wij hebben stofzuigers voor houten vloeren in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Natuurlijk beoordelen we hoe goed de stofzuiger zuigt op verschillende ondergronden, waaronder dus harde vloeren. We beoordelen ook hoeveel lawaai hij maakt en hoeveel stof hij uitstoot. En we testen de stofzuigers op gebruiksgemak en energiegebruik.

In de test zitten stofzuigers van Bosch, Miele, Samsung, Philips, AEG, Rowenta en vele andere merken stofzuigers.

Stofzuiger met parketborstel kopen

Als je een stofzuiger voor je parketvloer gaat kopen, kun je op een aantal dingen letten. Niet alleen of hij een parketborstel heeft, maar bijvoorbeeld ook welke andere accessoires bij de stofzuiger geleverd worden. En natuurlijk de kwaliteiten van de stofzuiger. Wij helpen je de beste koop stofzuiger voor houten vloeren te vinden.

Stofzuigers met parketborstel vergelijken

Vergelijk de stofzuigers met parketborstel op de verschillende functies en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op werkbereik, opbergen en snoeropwikkeling. Ook kun je vergelijken op prijs, dan zie je goedkope stofzuigers voor houten vloeren.

Met een lidmaatschap Kies & Koop of Volledig & Vertrouwd zie je in de vergelijker ook welke stofzuigers we aanbevelen voor harde vloeren op basis van testresultaten. Zo helpen we jou de beste stofzuiger voor je houten vloer te kopen.