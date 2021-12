Langere mensen hebben een stofzuiger met langere zuigbuis nodig, zodat ze niet krom hoeven te staan. We meten de maximale lengte van de zuigbuizen aan stofzuigers. Bij stofzuigers voor lange mensen is de buislengte (dus de afstand van de het handvat tot aan de voet) minimaal 104 cm of hij kan zo worden ingesteld.

Let op: niet bij alle stofzuigers is de buislengte te verstellen. Bij elke geteste stofzuiger vermelden we de maximale en minimale hoogte van de buis.

Wij hebben stofzuigers voor lange mensen in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Natuurlijk beoordelen we hoe goed de stofzuiger zuigt op verschillende soorten vloeren, hoeveel lawaai hij erbij maakt en hoeveel stof hij uitstoot. En we testen de stofzuigers ook op gebruiksgemak en energiegebruik.

In de test zitten stofzuigers van Bosch, Miele, Samsung, Philips, AEG, Rowenta en vele andere merken stofzuigers.

Als je een stofzuiger voor lange mensen gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Bijvoorbeeld op hoe lang en hoe kort de zuigbuis is te stellen.

Vergelijk de stofzuigers voor lange mensen op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op werkbereik, opbergen en snoeropwikkeling. En vergelijk ook op prijs om te zien wat een goedkope stofzuiger voor lange mensen is.