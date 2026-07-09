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Stofzuigers met groot werkbereik

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Stofzuigers met een groot werkbereik hebben meestal een lang snoer en soms ook een lange zuigslang en zuigbuis. Hoe groter het werkbereik, hoe minder vaak je van stopcontact hoeft te wisselen. De stofzuigers in deze selectie hebben een werkbereik van minstens 10 meter.

Keuzehulp

  • Wisberg BL8000 Power Pro
    WisbergBL8000 Power Pro
    Zakloos|12 m (bereik)|8,4 kg
  • Rowenta Silence Force RO7457
    RowentaSilence Force RO7457
    Stofzak|11 m (bereik)|7,7 kg
  • Princess 336090 Airmotion Pro
    Princess336090 Airmotion Pro
    Stofzak|12 m (bereik)|5,9 kg
  • Miele Guard L1 Allergy
    MieleGuard L1 Allergy
    Stofzak|12 m (bereik)|6,7 kg
  • Miele Guard S1 blauw
    MieleGuard S1 blauw
    Stofzak|11 m (bereik)|5,5 kg
  • AEG AB81U1SW 8000 Ultimate
    AEGAB81U1SW 8000 Ultimate
    Stofzak|12 m (bereik)|7,8 kg
  • Miele Guard M1 blauw
    MieleGuard M1 blauw
    Stofzak|10 m (bereik)|6,6 kg
  • Princess 336080 Airmotion Plus
    Princess336080 Airmotion Plus
    Stofzak|10 m (bereik)|5,5 kg
  • Bosch BGB8PET3A
    BoschBGB8PET3A
    Stofzak|15 m (bereik)|7,1 kg
  • Miele Guard L1 Performance
    MieleGuard L1 Performance
    Stofzak|12 m (bereik)|7,0 kg
  • Miele Guard L1 Comfort (XL)
    MieleGuard L1 Comfort (XL)
    Stofzak|12 m (bereik)|6,7 kg
  • Miele Guard L1 Comfort
    MieleGuard L1 Comfort
    Stofzak|12 m (bereik)|6,8 kg
  • Bosch BGB41PET1
    BoschBGB41PET1
    Stofzak|11 m (bereik)|5,5 kg
  • Miele Guard L1 AllFloor
    MieleGuard L1 AllFloor
    Stofzak|12 m (bereik)|6,7 kg
  • Miele Guard M1 Cat & Dog Flex
    MieleGuard M1 Cat & Dog Flex
    Stofzak|11 m (bereik)|6,7 kg
  • Miele Guard L1 Cat & Dog
    MieleGuard L1 Cat & Dog
    Stofzak|12 m (bereik)|6,7 kg
  • Miele Guard L1 Cat & Dog Flex
    MieleGuard L1 Cat & Dog Flex
    Stofzak|12 m (bereik)|6,7 kg
  • Miele Guard L1 AllFloor Flex
    MieleGuard L1 AllFloor Flex
    Stofzak|12 m (bereik)|6,7 kg

    € 370,-

    Richtprijs

Stofzuigers met lang snoer getest

Wij hebben stofzuigers met lange snoeren in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Natuurlijk beoordelen we hoe goed de stofzuiger zuigt op verschillende soorten vloeren. En daarnaast hoeveel lawaai hij erbij maakt en hoeveel stof hij uitstoot. We testen de stofzuigers ook op gebruiksgemak en energiegebruik.

In de test zitten stofzuigers van Bosch, Miele, Samsung, Philips, AEG, Rowenta en vele andere merken stofzuigers.

Stofzuiger met lang snoer kopen

Een stofzuiger met lang snoer koop je omdat je een groot oppervlak wilt stofzuigen zonder steeds van stopcontact te wisselen. Bekijk hoe groot het werkbereik is dat je nodig hebt. Bij de specificaties kun je het werkbereik van de stofzuigers zien.

Vergelijk de stofzuigers om de beste koop voor jou te vinden.

Stofzuigers met lang snoer vergelijken

Vergelijk de stofzuigers met groot werkbereik op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op opbergen, buislengte, snoeropwikkeling en prijzen.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken.

Stofzuigers per merk