Stofzuigers met een groot werkbereik hebben meestal een lang snoer en soms ook een lange zuigslang en zuigbuis. Hoe groter het werkbereik, hoe minder vaak je van stopcontact hoeft te wisselen. De stofzuigers in deze selectie hebben een werkbereik van minstens 10 meter.

Stofzuigers met lang snoer getest

Wij hebben stofzuigers met lange snoeren in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Natuurlijk beoordelen we hoe goed de stofzuiger zuigt op verschillende soorten vloeren. En daarnaast hoeveel lawaai hij erbij maakt en hoeveel stof hij uitstoot. We testen de stofzuigers ook op gebruiksgemak en energiegebruik.

In de test zitten stofzuigers van Bosch, Miele, Samsung, Philips, AEG, Rowenta en vele andere merken stofzuigers.

Stofzuiger met lang snoer kopen

Een stofzuiger met lang snoer koop je omdat je een groot oppervlak wilt stofzuigen zonder steeds van stopcontact te wisselen. Bekijk hoe groot het werkbereik is dat je nodig hebt. Bij de specificaties kun je het werkbereik van de stofzuigers zien.

Vergelijk de stofzuigers om de beste koop voor jou te vinden.

Stofzuigers met lang snoer vergelijken

Vergelijk de stofzuigers met groot werkbereik op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op opbergen, buislengte, snoeropwikkeling en prijzen.

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