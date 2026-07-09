Een compacte stofzuiger is makkkelijker op te bergen en te verplaatsen. Hier kies je de beste compacte stofzuiger door ze bij ons te vergelijken.

Compacte stofzuigers getest

Wij hebben compacte stofzuigers in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Natuurlijk beoordelen we hoe goed de kleine stofzuiger zuigt op verschillende ondergronden, hoeveel lawaai hij erbij maakt en hoeveel stof hij uitstoot. En we testen de stofzuigers ook op gebruiksgemak en energiegebruik.

In de test zitten stofzuigers van Bosch, Miele, Samsung, Philips, AEG, Rowenta en vele andere merken stofzuigers.

Compacte stofzuiger kopen

Heb je niet veel opbergruimte, dan zoek je een compacte stofzuiger. Onder compact verstaan wij kleiner dan 25 liter. Als je een kleine stofzuiger gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.

Compacte stofzuigers vergelijken

Vergelijk de compacte stofzuigers op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op werkbereik, opbergen, snoeropwikkeling en wat een goedkope compacte stofzuiger is. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste compacte stofzuiger kopen.