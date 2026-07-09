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Compacte stofzuigers

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Een compacte stofzuiger is makkkelijker op te bergen en te verplaatsen. Hier kies je de beste compacte stofzuiger door ze bij ons te vergelijken.

Keuzehulp

  • Emerio VCE-108278.10
    EmerioVCE-108278.10
    Zakloos|7 m (bereik)|4,4 kg
  • Philips XB1142/10 1000 Series
    PhilipsXB1142/10 1000 Series
    Zakloos|9 m (bereik)|4,7 kg
  • Tomado TVC2002B
    TomadoTVC2002B
    Stofzak|8 m (bereik)|4,7 kg
  • Bosch BGBS2LB1 Serie 2
    BoschBGBS2LB1 Serie 2
    Stofzak|8 m (bereik)|4,4 kg
  • Philips PowerGo FC8242/09
    PhilipsPowerGo FC8242/09
    Stofzak|9 m (bereik)|5,1 kg
  • Bosch BGBS2BA1P
    BoschBGBS2BA1P
    Stofzak|8 m (bereik)|4,4 kg
  • Bosch BGLS2WH1H
    BoschBGLS2WH1H
    Stofzak|8 m (bereik)|4,4 kg
  • Bosch BGLS2RD1
    BoschBGLS2RD1
    Stofzak|8 m (bereik)|4,4 kg
  • Philips PowerGo FC8241/09 (2020)
    PhilipsPowerGo FC8241/09 (2020)
    Stofzak|9 m (bereik)|5,1 kg
    Expert review
  • Philips PowerGo FC8244/09 (2020)
    PhilipsPowerGo FC8244/09 (2020)
    Stofzak|9 m (bereik)|5,1 kg
    Expert review
  • Philips PowerGo FC8243/09 (2020)
    PhilipsPowerGo FC8243/09 (2020)
    Stofzak|9 m (bereik)|5,1 kg
    Expert review

Compacte stofzuigers getest  

Wij hebben compacte stofzuigers in de test beoordeeld op een aantal belangrijke aspecten. Natuurlijk beoordelen we hoe goed de kleine stofzuiger zuigt op verschillende ondergronden, hoeveel lawaai hij erbij maakt en hoeveel stof hij uitstoot. En we testen de stofzuigers ook op gebruiksgemak en energiegebruik.

In de test zitten stofzuigers van Bosch, Miele, Samsung, Philips, AEG, Rowenta en vele andere merken stofzuigers.

Compacte stofzuiger kopen

Heb je niet veel opbergruimte, dan zoek je een compacte stofzuiger. Onder compact verstaan wij kleiner dan 25 liter. Als je een kleine stofzuiger gaat kopen, moet je op een aantal dingen letten. Wij helpen je de beste koop voor jou te vinden.

Compacte stofzuigers vergelijken

Vergelijk de compacte stofzuigers op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op werkbereik, opbergen, snoeropwikkeling en wat een goedkope compacte stofzuiger is. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo helpen we jou de beste compacte stofzuiger kopen.

Stofzuigers per merk