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NumaticHenry Next HVN 204-11

In de uitvoering
  • Met zak of zakloos?:  Stofzak
  • Werkbereik / actieradius:  16 m (bereik)
  • Gewicht:  8,4 kg

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Testoordeel
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Gebruiksgemak
Stofuitstoot
Duurzaamheid
Geluid

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze lavendelkleurige Henry HVN 204-11 Henry Next is gelijk aan alle Henry en Hetty Next modellen, bekend van het lachende gezichtje. Het enige verschil is de kleur. En de HVN 207-11 Parquet heeft een extra parketborstel in plaats van de standaard geleverde hardevloerenborstel. Het is een rechtopstaand ketelmodel met een snoer die je handmatig moet oprollen. Hulpstukken kun je achterop de ketel plaatsen. Met een motorvermogen van 620 watt, een gewicht van 8,5 kg en een groot werkbereik van 15,6 m.

Samenvatting

Met zak of zakloos?
Stofzak
Werkbereik / actieradius
16 m (bereik)
Gewicht
8,4 kg
Minimale buislengte
42 cm
Maximale buislengte
94 cm

Prijzen