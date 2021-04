Acht snurkers testten voor de Consumentenbond anti-snurkmiddelen. Elk anti-snurkmiddel werd tenminste 1 week per snurker gebruikt. Vervolgens vroegen we de snurkers wat ze ervan vonden én hun partners of de producten werkten, want de meeste mensen horen zelf niet dat ze snurken. Elk anti-snurkmiddel werd door 3 snurkers getest.

Anti-snurkkussen

Prijs: vanaf €60

Door het kussen ontstaat meer ruimte tussen de slijmvliezen in de keel en daardoor zou het snurkgeluid verminderen of zelfs verdwijnen. Twee van de 3 vrijwilligers snurkten minder en kregen meer lucht tijdens het slapen.

Voor rug- of zijligging heeft het kussen verschillende zijden. Dit kan lastig zijn als je wisselt van slaaphouding. 'Door dit kussen slaap ik weer in mijn eigen bed in plaats van de logeerkamer', zegt 1 van de dolgelukkige partners.

Anti-snurkkeelstrips

Prijs: vanaf €8

De keelstrips die je voor het slapen gaan tegen het gehemelte plaatst, zouden de keel smeren. Waardoor de trilling van de zachte weefsels in de mond - die voor het snurkgeluid zorgen - verminderen.

Van de 3 testers is 1 vrouw echt enthousiast. 'Het werkt en ik blijf sexy, niet onbelangrijk.' Een mannelijke tester krijgt last van een slijmerige substantie in zijn keel. De derde snurker meldt wel wat verbetering. In het pakje zit voldoende voor 14 nachten.

Neusspreider

Prijs: vanaf €15

De neusspreider houdt de neus open en voorkomt ademen door de mond. Hij is verkrijgbaar in verschillende maten, uiteenlopend van small tot en met extra large. Ook is er een handige starterskit met alle maten.

Onze testers waarderen de maat 'small' het meest. Ook een grote mannelijke tester. De snurkers voelen allemaal meer lucht, maar het snurken verdwijnt niet bij iedereen. De partner van 1 van de testers meldt dat er een hinderlijk piepgeluid is te horen in plaats van het snurken.

Anti-snurkpleisters

Prijs: vanaf €15

Ook de neuspleisters houden de neus open en zorgen voor meer lucht. Het snurken werd volgens de testers wel minder, maar verdween niet helemaal.

'Handig om een keer te gebruiken als je met vrienden weg bent of zo, om toch het snurken wat draaglijker te maken', meldt 1 van de testers. Alle snurkers ervaren dat ze meer lucht krijgen. Ook de pleisters zijn, net als de neusspreiders, in verschillende maten verkrijgbaar.

Tongstabilisator

Prijs: vanaf €93

De tongstabilisator zorgt ervoor dat je tong niet naar achter kan vallen. Dat kan snurken veroorzaken, zeker als je de 50 gepasseerd bent. Hoewel 2 van de 3 personen baat hadden bij de stabilisator, wil niemand hem voor langere tijd gebruiken.

Je gaat kwijlen en krijgt moeite met slikken. De tong wordt gevoelig door het lange vastklemmen en doordat je de hele nacht met het puntje van je tong naar buiten ligt, ziet het er onaantrekkelijk uit. Hoe raar dat is, kun je zien in ons televisieprogramma Koopkracht.

Anti-snurkbitje

Prijs: vanaf €15

Het bitje zou zowel snurken als tandenknarsen bestrijden. Geen van de 3 snurkers had er baat bij. Het op maat maken in heet water is lastig: 1 van de testers verbrandt daarbij zijn mond.

Een andere snurker meldt over het bitje: 'Het was echt onmogelijk. Ik kon niet slikken en ademen met dat ding in. Ik heb het binnen een minuut weer uitgedaan.' Of het bitje tandenknarsen tegengaat, is niet getest.

Anti-snurkkinband

Prijs: vanaf €18

Geen van de snurkers heeft baat bij de anti-snurkkinband. De kinband zou je mond dicht houden tijdens het slapen en daarmee ervoor zorgen dat je door je neus ademhaalt. Vooraf is het even puzzelen hoe de band moet worden opgezet, want er zat geen gebruiksaanwijzing bij.

De door ons geteste kinband was vrij klein en bleek voor de mannelijke snurkers vaak te krap te zijn. Er zijn ook grotere en duurdere modellen, maar geen van de testers is van plan om elke nacht met dit onaantrekkelijke masker op te gaan slapen. 'Het lijkt op een sm-masker', luidt hun reactie.

Anti-snurkrugband niet meer te koop

De anti-snurkrugband werkte goed, maar lijkt helaas niet meer te koop. Onze bevindingen waren dat de snurkrugband vooral goed werkt bij mensen die vooral snurkt bij het slapen op de rug.

Als je tijdens je slaap op je rug draait, geeft de rugband subtiele vibraties af, waardoor je niet wakker wordt, maar wel op je zij draait. Twee van de 3 snurkers zijn enthousiast over dit product. De derde snurker en zijn partner werden wel wakker van het zachte gezoem en konden er niet aan wennen.

Apneu?

Voordat je besluit om een vrij verkrijgbaar anti-snurkmiddel te proberen, moet je eerst zeker weten dat je geen apneu hebt. Deze aandoening kan alleen door een arts worden vastgesteld.

Ongeveer 10% van de snurkers heeft deze ernstige aandoening. Dan stop je 's nachts meerdere malen met ademhalen en word je moe wakker. Je loopt een verhoogd risico op allerlei aandoeningen zoals hoge bloeddruk en hartproblemen.

