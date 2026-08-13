Een vloerreiniger is vooral handig als je een waterbestendige harde vloer hebt, waar regelmatig wordt gekruimeld en geknoeid. Hij zuigt los vuil op en dweilt meteen na, zodat je maar 1 ronde hoeft te maken.

Voor hardnekkig opgedroogde vlekken is hij minder geschikt dan een stoomreiniger. Ook bij hout en laminaat moet je voorzichtig zijn. Sommige apparaten laten veel water achter. Reken verder op flink onderhoud. Dweil je af en toe? Dan ben je waarschijnlijk beter af met een eenvoudiger systeem.

Onze aanrader is de ... Deze heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding en is daarom Beste Koop. Hij verwijdert de testvlekken beter dan alle andere vloerreinigers. Hij glijdt dankzij de draaiende roller makkelijk vooruit. Maar qua accuduur is het geen uitblinker.