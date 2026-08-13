Irene Joris Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:13 augustus 2026
Een vloerreiniger zuigt kruimels en stof op terwijl hij de vloer dweilt. Dat klinkt ideaal. Toch vragen hardnekkige en opgedroogde vlekken soms meer moeite. Soms moet je heel vaak over dezelfde plek gaan voordat de vloer weer schoon is.
Vloerreinigers zijn groter en zwaarder dan een gewone dweil. Draaiende rollers trekken de vloerreiniger vooruit, maar kunnen sturen rond meubels en in hoeken juist lastiger maken. Sommige vloerreinigers zijn veel wendbaarder dan andere.
Na het dweilen ben je nog niet helemaal klaar. De vuilwatertank, roller en het filter moeten regelmatig worden geleegd, afgespoeld en gedroogd. Sommige apparaten hebben een zelfreinigingsfunctie, maar die neemt niet al het onderhoud uit handen.
We testten vloerreinigers uitgebreid. We selecteren verschillende merken vloerreinigers die je in de grote winkelketens vindt.
Een vloerreiniger is vooral handig als je een waterbestendige harde vloer hebt, waar regelmatig wordt gekruimeld en geknoeid. Hij zuigt los vuil op en dweilt meteen na, zodat je maar 1 ronde hoeft te maken.
Voor hardnekkig opgedroogde vlekken is hij minder geschikt dan een stoomreiniger. Ook bij hout en laminaat moet je voorzichtig zijn. Sommige apparaten laten veel water achter. Reken verder op flink onderhoud. Dweil je af en toe? Dan ben je waarschijnlijk beter af met een eenvoudiger systeem.
Onze aanrader is de ... Deze heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding en is daarom Beste Koop. Hij verwijdert de testvlekken beter dan alle andere vloerreinigers. Hij glijdt dankzij de draaiende roller makkelijk vooruit. Maar qua accuduur is het geen uitblinker.