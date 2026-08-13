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De beste vloerreiniger

Test
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Een wet & dry vloerreiniger zuigt en dweilt in 1 beweging. Wij testten 11 modellen van onder andere AEG, Dyson en Philips. Ze zijn niet allemaal even goed in het verwijderen van vlekken. Ook zijn ze niet allemaal makkelijk in gebruik.
Irene Joris 2023

Irene Joris   Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:13 augustus 2026

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Test vloerreinigers

Laatste update: 13 augustus 2026

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in de test vloerreinigers

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    Stofzuigen en dweilen tegelijk

    Een vloerreiniger zuigt kruimels en stof op terwijl hij de vloer dweilt. Dat klinkt ideaal. Toch vragen hardnekkige en opgedroogde vlekken soms meer moeite. Soms moet je heel vaak over dezelfde plek gaan voordat de vloer weer schoon is. 

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    Zwaar en niet altijd wendbaar

    Vloerreinigers zijn groter en zwaarder dan een gewone dweil. Draaiende rollers trekken de vloerreiniger vooruit, maar kunnen sturen rond meubels en in hoeken juist lastiger maken. Sommige vloerreinigers zijn veel wendbaarder dan andere.

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    Schoonmaken na het schoonmaken

    Na het dweilen ben je nog niet helemaal klaar. De vuilwatertank, roller en het filter moeten regelmatig worden geleegd, afgespoeld en gedroogd. Sommige apparaten hebben een zelfreinigingsfunctie, maar die neemt niet al het onderhoud uit handen.

Hoe wij vloerreinigers testen

We testten vloerreinigers uitgebreid. We selecteren verschillende merken vloerreinigers die je in de grote winkelketens vindt.

  • Vlekken verwijderen
    Het belangrijkste onderdeel van deze test. We meten hoe vaak de vloerreiniger heen en weer moet gaan over een vlek voordat deze helemaal verdwenen is. Dat doen we met verschillende soorten vlekken, zoals plakkerige jam en opgedroogde koffie.
  • Gebruiksgemak
    Een panel beoordeelt onder meer het vullen, monteren, bedienen, sturen en opbergen. Ook kijken we naar de handleiding, het onderhoud en (als dat mogelijk is) gebruik op tapijt. En we meten de accuduur: hoelang de vloerreiniger werkt met een volle accu.

Conclusie

Een vloerreiniger is vooral handig als je een waterbestendige harde vloer hebt, waar regelmatig wordt gekruimeld en geknoeid. Hij zuigt los vuil op en dweilt meteen na, zodat je maar 1 ronde hoeft te maken.

Voor hardnekkig opgedroogde vlekken is hij minder geschikt dan een stoomreiniger. Ook bij hout en laminaat moet je voorzichtig zijn. Sommige apparaten laten veel water achter. Reken verder op flink onderhoud. Dweil je af en toe? Dan ben je waarschijnlijk beter af met een eenvoudiger systeem.

Onze aanrader is de ... Deze heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding en is daarom Beste Koop. Hij verwijdert de testvlekken beter dan alle andere vloerreinigers. Hij glijdt dankzij de draaiende roller makkelijk vooruit. Maar qua accuduur is het geen uitblinker.

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