Irene Joris Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:13 augustus 2026
Stoomreinigers zijn bedoeld om vuil met hete stoom los te weken. Toch verdwijnt een opgedroogde vlek of vetvlek niet bij ieder model even makkelijk. Soms moet je heel vaak over dezelfde plek gaan voordat de vloer weer schoon is.
Bij sommige stoomreinigers krijg je hulpstukken voor tapijt, voegen of ramen. Handig in theorie, maar niet ieder accessoire werkt even prettig. Ook het gewicht, de wendbaarheid en de lengte van het snoer bepalen hoe fijn een stoomreiniger werkt.
Een stoomreiniger werkt met verhit water en is daardoor gevoelig voor kalkaanslag. Regelmatig ontkalken is belangrijk om problemen te voorkomen. We onderzochten daarom niet alleen hoe goed de apparaten schoonmaken, maar ook hoelang ze meegaan.
We testten stoomreinigers uitgebreid. We selecteren verschillende merken stoomreinigers die je in de grote winkelketens vindt.
Een stoomreiniger is vooral geschikt voor waterbestendige vloeren met vettige of aangekoekte vlekken. Op tegels en pvc maakt hete stoom vuil goed los, zonder schoonmaakmiddel. Voor hout en laminaat is hij minder geschikt. Die vloeren kunnen minder goed tegen water. Je moet wel eerst stofzuigen of vegen. Kruimels en haren zuigt een stoomreiniger niet op. Wil je vooral kruimels en licht vuil aanpakken? Dan heb je meer aan een vloerreiniger met zuigfunctie.
Onze aanrader is de ... Hij verwijdert vlekken goed, glijdt prettig over de vloer en is binnen een halve minuut klaar voor gebruik. Pas wel op: de vloervoet wordt heel heet, namelijk 67 °C.