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De beste stoomreinigers

Test
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Een stoomreiniger belooft een schone vloer zonder emmer of schoonmaakmiddel. Wij testten 6 modellen van onder andere Black+Decker, Kärcher en Vileda. Ze zijn goed in het verwijderen van vlekken. Maar ze niet allemaal zo makkelijk in gebruik.
Irene Joris 2023

Irene Joris   Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:13 augustus 2026

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Test stoomreinigers

Laatste update: 13 augustus 2026

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in de test stoomreinigers

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    Hardnekkige vlekken

    Stoomreinigers zijn bedoeld om vuil met hete stoom los te weken. Toch verdwijnt een opgedroogde vlek of vetvlek niet bij ieder model even makkelijk. Soms moet je heel vaak over dezelfde plek gaan voordat de vloer weer schoon is.

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    Meer dan alleen vloeren

    Bij sommige stoomreinigers krijg je hulpstukken voor tapijt, voegen of ramen. Handig in theorie, maar niet ieder accessoire werkt even prettig. Ook het gewicht, de wendbaarheid en de lengte van het snoer bepalen hoe fijn een stoomreiniger werkt.

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    Gevoelig voor kalk

    Een stoomreiniger werkt met verhit water en is daardoor gevoelig voor kalkaanslag. Regelmatig ontkalken is belangrijk om problemen te voorkomen. We onderzochten daarom niet alleen hoe goed de apparaten schoonmaken, maar ook hoelang ze meegaan.

Hoe wij stoomreinigers testen

We testten stoomreinigers uitgebreid. We selecteren verschillende merken stoomreinigers die je in de grote winkelketens vindt.

  • Vlekken verwijderen
    Het belangrijkste onderdeel van deze test. We meten hoe vaak de stoomreiniger heen en weer moet gaan over een vlek voordat deze helemaal verdwenen is. Dat doen we met verschillende soorten vlekken, zoals plakkerige jam en opgedroogde koffie.
  • Gebruiksgemak
  • Andere functies, zoals voegen en ramen reinigen
  • Levensduur

Conclusie

Een stoomreiniger is vooral geschikt voor waterbestendige vloeren met vettige of aangekoekte vlekken. Op tegels en pvc maakt hete stoom vuil goed los, zonder schoonmaakmiddel. Voor hout en laminaat is hij minder geschikt. Die vloeren kunnen minder goed tegen water. Je moet wel eerst stofzuigen of vegen. Kruimels en haren zuigt een stoomreiniger niet op. Wil je vooral kruimels en licht vuil aanpakken? Dan heb je meer aan een vloerreiniger met zuigfunctie.

Onze aanrader is de ... Hij verwijdert vlekken goed, glijdt prettig over de vloer en is binnen een halve minuut klaar voor gebruik. Pas wel op: de vloervoet wordt heel heet, namelijk 67 °C.

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