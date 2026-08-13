Een stoomreiniger is vooral geschikt voor waterbestendige vloeren met vettige of aangekoekte vlekken. Op tegels en pvc maakt hete stoom vuil goed los, zonder schoonmaakmiddel. Voor hout en laminaat is hij minder geschikt. Die vloeren kunnen minder goed tegen water. Je moet wel eerst stofzuigen of vegen. Kruimels en haren zuigt een stoomreiniger niet op. Wil je vooral kruimels en licht vuil aanpakken? Dan heb je meer aan een vloerreiniger met zuigfunctie.

Onze aanrader is de ... Hij verwijdert vlekken goed, glijdt prettig over de vloer en is binnen een halve minuut klaar voor gebruik. Pas wel op: de vloervoet wordt heel heet, namelijk 67 °C.