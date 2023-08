Kies een veilige inlogmanier

Met DigiD kun je op meerdere manieren inloggen. Het hangt van de organisatie af welke inlogmethodes er worden aangeboden. Van minst veilig naar veiligst:

Met gebruikersnaam en wachtwoord, dus zonder extra controle. Dit is niet zo veilig.

Met extra sms-controle: steeds meer organisaties, zoals de Belastingdienst, vragen voor de veiligheid een extra controle in de vorm van een cijfercode. Die krijg je per sms toegestuurd en moet je invullen op de site. Heb je geen DigiD-app op je telefoon, dan moet je hiervoor eerst je telefoonnummer koppelen aan je DigiD. Vraag de sms-controle aan in Mijn DigiD.

Met de DigiD-app: inloggen met de app is veiliger en heeft als extra voordeel dat je geen wachtwoord hoeft te onthouden, alleen een pincode van 5 cijfers die je zelf hebt bedacht.

Met DigiD-app én identiteitskaart: deze methode is omslachtig, maar extra veilig. Je houdt dan als laatste stap je identiteitskaart of paspoort tegen de achterkant van de telefoon.

Activeer de sms-controle

Als je nu nog inlogt met alleen je gebruikersnaam en wachtwoord, activeer dan ook de sms-controle voor organisaties die daarom vragen.

Ga naar mijn.digid.nl en log in. Klik onder ‘Inlogmethodes’ in het vak ‘Met gebruikersnaam en wachtwoord’ en klik op 'Meer details'. Zie je die knop niet? Ga dan naar mijn.digid.nl/gebruiker-details. Klik op 'Sms-controle activeren'. Kies voor ‘Direct via de DigiD-app’ of ‘Via een brief’ en klik op 'Volgende'. Vul je telefoonnummer in. Kies of je een gewone tekst-sms of een gesproken sms wilt ontvangen. Op je telefoon ontvang je nu de sms-code. Die vul je in. Heb je in stap 4 voor de DigiD-app gekozen? Log dan in in de DigiD-app, voer de koppelcode in en scan de QR-code. Heb je gekozen voor ‘Via een brief’? Binnen 3 werkdagen ontvang je een brief met een code. Met deze code activeer je de sms-controle.

Inloggen in 2 stappen

We raden aan om in te loggen in 2 stappen. Zet de sms-controle standaard aan, zodat er altijd om wordt gevraagd. Zo voorkom je dat iemand anders kan inloggen met alleen je gebruikersnaam en wachtwoord.

In de DigiD-app:

Open de DigiD-app, log in met je pincode en tik linksboven op het menu. Tik op Mijn DigiD > 'Inloggen in 2 stappen'. Zet het schuifje aan achter ‘Altijd inloggen in 2 stappen’.

Op de website:

Ga naar mijn.digid.nl en log in. Klik onder ‘Inlogmethodes’ in het vak ‘Gebruikersnaam en wachtwoord’ en klik op 'Meer details'. (Zie je die knop niet? Ga dan naar mijn.digid.nl/gebruiker-details). Klik op 'Altijd inloggen in minimaal 2 stappen aanzetten'. Kies ‘Ja, ik wil altijd inloggen in minimaal 2 stappen’ en klik op 'Opslaan'.

ID-check toevoegen

Met een zogeheten ID-check in je DigiD-app kun je meer doen met die app. Zoals extra privacygevoelige (medische) gegevens inzien of wijzigen. De verwachting is ook dat in de toekomst steeds meer organisaties zullen vragen om zo’n ID-check in je DigiD. Je kunt dit nu alvast aanzetten.