Digitaalgids nieuwsbrief

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Digitaalgids 4

Digitaalgids 4 verscheen op 7 juli. In dit nummer onder andere: herken de nieuwste phishingdreigingen en bescherm jezelf ertegen, AI als slimme helpdesk, alle handige sneltoetsen voor macOS op een rij en een overzicht van back-updiensten. Bekijk de volledige inhoudsopgave (pdf).

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