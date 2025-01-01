Digitaalgids nieuwsbrief

Digitaalgids 4 verscheen op 7 juli. In dit nummer onder andere: herken de nieuwste phishingdreigingen en bescherm jezelf ertegen, AI als slimme helpdesk, alle handige sneltoetsen voor macOS op een rij en een overzicht van back-updiensten. Bekijk de volledige inhoudsopgave (pdf).
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