Sjoemelen met reviews op internet fluitje van een cent

Onderzoekers van de Consumentenbond verzonnen een bedrijf en meldden dit aan bij Kiyoh en Trustpilot, 2 grote reviewplatforms. Vervolgens schreven ze zelf reviews. Beide platforms onderschepten verschillende beoordelingen die van één computer afkomstig waren. Maar zodra de onderzoekers wisselende IP-adressen gebruikten, accepteerde Kiyoh ze allemaal. Ook toen de onderzoekers 2 identieke beoordelingen onder elkaar plaatsten. Trustpilot was alerter en stond, waarschijnlijk gealarmeerd door de eerdere poging, ook de nieuwe beoordelingen niet toe.

Recensies kopen

De onderzoekers huurden ook een bedrijf in dat voor €15 binnen een dag 3 lyrische beoordelingen schreef en met verschillende accounts op de Facebookpagina van het verzonnen bedrijf plaatste. Facebook controleert deze beoordelingen niet. Het ingehuurde bedrijf blijkt ook neprecensies te verkopen voor producten op Bol.com. En Bol.com controleert een beoordeling pas als deze 3 keer is gerapporteerd.

Reviews steeds belangrijker

Uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) uit 2017 blijkt dat bijna driekwart van de consumenten gebruikersreviews mee laat wegen in het oriëntatie- en keuzeproces. Dat is vooral het geval bij elektronica (46%), overnachtingen (44%), restaurants (30%) en pakketreizen (21%). Daarnaast zijn reviews nog belangrijker geworden sinds Google in zijn zoekresultaten sterrenwaarderingen weergeeft. De ACM constateerde in 2017 ook dat er te weinig transparantie is bij online reviews en dat er risico op misleiding bestaat. Daarom stelde de toezichthouder richtlijnen op. In een reactie laat de ACM weten te volgen of bedrijven zich aan deze regels houden.

Nuttig

Reviews kunnen nuttig zijn voor consumenten, zeker als ze feitelijk zijn en de plus- en minpunten van producten weergeven. Toch blijft het ook dan opletten: soms krijgen consumenten een product gratis of met korting in ruil voor een productreview. Dat kan de beoordeling kleuren. Zolang bij elke review duidelijk staat aangegeven of deze gesponsord is, is dat geen probleem, stelt de ACM.

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